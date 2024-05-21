Beste bitti bitiyor: Beşiktaş Alman yıldızı kadrosuna katmak üzere

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilk bombasına patlatmak üzere... Siyah-Beyazlılar Bundesliga ekiplerinden Heidenheim'da forma giyen Alman kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste için geri sayıma geçti. Yıldız futbolcunun menajeri dün transfer görüşmelerinde bulunmak için Beşiktaş kulüp binasına geldi. Yapılacak görüşmenin ardından transferin netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon Alman ekibiyle 32 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Heidenheim ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek Beste'ye güncel verilere göre; 15 milyon Euro değer biçiliyor. Alman ekibinin de 1 yıl kontratı kalan Beste'nin satışına sıcak bakıyor. Öte yandan, Beste transferinin gerçekleşmesi halinde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile de yolların ayrılması bekleniyor.