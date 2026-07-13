Trabzonspor’da operasyon: 6 futbolcu için ayrılık planı!
Trabzonspor’da yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık görüşmeleri hız kazandı. Mathias Løvik transfer temasları nedeniyle kamptan izinli ayrılırken, kampa izinli olarak geç katılan Cihan Çanak için de teklifler değerlendiriliyor. John Lundstram ile fesih seçeneği masada bulunurken Batista Mendy, Denis Drăguș ve Göktan Gürpüz’ün geleceği görüşmelerin ardından netleşecek.
Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda ilerleyen operasyonda sıra veda edecek isimlere geldi.
YENİ ADRESLERİ BELLİ OLACAK
Trabzonspor'a büyük umutlarla getirilen ancak beklentileri karşılamakta zorlanan futbolculardan Mathias Løvik, Cihan Çanak, Göktan Gürpüz, Batista Mendy, John Lundstram ve Denis Drăguș'un Karadeniz temsilcisinden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Yabancı oyunculardan ayrılıkların gerçekleşmesi yeni transferler için liste alanı açacak. Ancak Løvik'in yaş kriterine uygun yabancılar arasında bulunması nedeniyle kadro planlamasında genç yabancı şartı da dikkate alınacak.
2 FORMÜL MASADA
Norveç'te Molde forması giydiği dönemden itibaren takibe alınan ve Parma'ya imza attıktan sonra fırsat transferi olarak görülüp takıma kazandırılan Mathias Løvik gözden düştü. Performansıyla tam bir hayal kırıklığı haline gelen 22 yaşındaki sol bekin eski takımına dönmesi muhtemel. Zira yapılan görüşmelerde iki formül masada bulunuyor. Bordo mavililer bonservisli bir satış yapmak istiyor. Ancak Mavi beyazlı ekibin yöneticileri kiralık seçeneğini önde tutuyor. Görüşmeler yüksek ihtimalle bu hafta içinde sonlandırılacak.
CABRAL TRANSFERİ HER ŞEYİ BİTİRDİ
Trabzonspor formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 2 asist yapan Mathias Løvik'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Potansiyelini sahaya yansıtmayı başaramayan Løvik, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında gol pası vermeyi başardı. Ancak bu durum teknik direktör Fatih Tekke için yeterli olmadı. 2030'a kadar kontratı bulunmasına rağmen Benfica'dan 7 milyon euro karşılığında Sidny Lopes Cabral transfer edildi. Aynı mevkide Mustafa Eskihellaç'ın da bulunması ayrılığı beraberinde getirdi.
CİHAN TEKRAR KİRALANABİLİR
Karadeniz temsilcisinin Standard Liege'den kadrosuna kattığı Cihan Çanak, geride kalan sezonu Gençlerbirliği'nde geçirmiş ancak başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Başkent ekibiyle 18 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu sadece 1 asist yapabildi. Bu nedenle de yeniden kiralanmasına sıcak gözle bakılıyor. Kendisiyle ilgilenen bir kulüp de var.
HANNOVER DEVREDE
Cihan Çanak için en ciddi talip Alman temsilcisi Hannover. Yeşil siyahlılar, Trabzonspor ile yaptığı görüşmelerde henüz sonuç alamasa da temaslar devam ediyor. Genç futbolcu ise henüz bir anlaşma olmadığından dolayı izinli olarak geç katıldığı takımın kampında yer alıyor. Nihai kararın verilmesi sonrasında ise takımdan ayrılacak. Sezon sonunda bitecek kontratının revize edilmesi de bir başka ihtimal olarak öne çıkıyor. 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Cihan'ın bedava ayrılması olumlu karşılanmıyor. Güncel değeri de 2 milyon euro.
GÖKTAN GÜRPÜZ DE GÖNDERİLECEK
Trabzonspor'un kiraladığı bir başka isim olan Göktan Gürpüz de yine kiralık olarak gönderilecek. Gençlerbirliği'nde geçirdiği sezonun ardından güncel piyasa değerini 2 milyon euroya kadar yükselten 23 yaşındaki futbolcunun daha da deneyim kazanması planlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin orta saha rotasyonunda daha net isimlere gitmesi, bu hamleyi kaçınılmaz kıldı.
TALİPLERİ VAR
Satışı halinde yüzde 25 payı Borussia Dortmund'a gidecek olan Göktan için birçok takım devrede. Özellikle Süper Lig'de tecrübelenmesi istenilen gurbetçi futbolcunun yeni adresinin Türkiye içindeki bir takım olma ihtimalini artırıyordu. Ancak kendisi şimdilik bu öneriye sıcak değil. Almanya'dan da talipleri bulunuyor. Sürecin bu hafta içinde sonuca kavuşturulması bekleniyor.
BATISTA MENDY DE YOLCU
Sevilla'da geçirdiği sezonda beğenilse de Sevilla'nın mevcut ekonomik durumu nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmadığı Batista Mendy'nin de ayrılması bekleniyor. Fransız yıldız için talipler var ve kısa süre içerisinde önerilerin somutlaşarak resmiyete dökülmesi ve imzaların atılması hedefleniyor.
ANTRENMANLARDA MUTSUZ GÖRÜNÜYOR
Yeni sezon hazırlıklarına form tutmak için katıldığı bilinen Batista Mendy, özellikle antrenmanda çekilen fotoğraflarında mutsuz bir görüntü ortaya koydu. Taraftarlar tarafından da şaşkınlıkla karşılanan Fransız orta saha için Getafe ve Ajax'ın adı geçiyor. İspanyol temsilcisi Sevilla'da 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atan Mendy için ödenen bonservisten daha yüksek bedelle satılması halinde Angers'in yüzde 20 payı bulunuyor.
JOHN LUNDSTRAM İLE GÖRÜŞME ZAMANI
Geçen sezonu Hull City'de geçiren John Lundstram da takımdan ayrılacak. Sözleşme fesih görüşmeleri başladı. Eğer anlaşma sağlanırsa en az maliyetle bitirilmek isteniyor. Ancak diğer yandan başka kulüplerin de ilgisi bulunuyor. Sözleşmesinin son sezonuna giren İngiliz futbolcunun İngiltere'de kariyerine devam etmesi yüksek ihtimal gibi görünüyor. Diğer yandan Arap takımlarının istediği yönünde bazı iddialar medyada yer almıştı.
DENIS DRĂGUŞ ROMANYA'YA DÖNEBİLİR
Trabzonspor'da en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Denis Drăguş için beklenen teklifler gelmedi. Süper Lig'den talipleri bulunmasına rağmen maaşının tamamının karşılanmasına olumlu yaklaşılmadı. Bu nedenle de sözleşmesinin feshi gündeme geldi. Anlaşma sağlanabilirse yollar ayrılacak. Ülkesi Romanya'nın en önemli kulüplerinden FCSB, ayrılığı halinde Romen futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.