Trabzonspor’da operasyon: 6 futbolcu için ayrılık planı!

Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda ilerleyen operasyonda sıra veda edecek isimlere geldi.

Mathias Løvik

2 FORMÜL MASADA

Norveç'te Molde forması giydiği dönemden itibaren takibe alınan ve Parma'ya imza attıktan sonra fırsat transferi olarak görülüp takıma kazandırılan Mathias Løvik gözden düştü. Performansıyla tam bir hayal kırıklığı haline gelen 22 yaşındaki sol bekin eski takımına dönmesi muhtemel. Zira yapılan görüşmelerde iki formül masada bulunuyor. Bordo mavililer bonservisli bir satış yapmak istiyor. Ancak Mavi beyazlı ekibin yöneticileri kiralık seçeneğini önde tutuyor. Görüşmeler yüksek ihtimalle bu hafta içinde sonlandırılacak.

CABRAL TRANSFERİ HER ŞEYİ BİTİRDİ

Trabzonspor formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 2 asist yapan Mathias Løvik'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Potansiyelini sahaya yansıtmayı başaramayan Løvik, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında gol pası vermeyi başardı. Ancak bu durum teknik direktör Fatih Tekke için yeterli olmadı. 2030'a kadar kontratı bulunmasına rağmen Benfica'dan 7 milyon euro karşılığında Sidny Lopes Cabral transfer edildi. Aynı mevkide Mustafa Eskihellaç'ın da bulunması ayrılığı beraberinde getirdi.