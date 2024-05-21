’Ana’stezi isyanı

İstanbul Beylikdüzü'nde hemşire Selen Bilgin (24), hasta olan dedesinin yanında refakatçi olarak kaldı. Sabah odaya giren görevliler genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. hastanenin bir odasında ölü bulundu. Genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A. daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

Genç hemşirenin ailesi, genç kızın koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edildiğini öne sürmüş, doktor se iddiaları reddetti. Serbest bırakın doktor, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını söyledi. Ağrı kesici içeren serumu dedesinin odasına götürdüğünü ve koluna enjekte ettikten sonra yoğun bakıma indiğini anlattı.

Fatih A. serbest bırakılırken Selen Bilgin'in acılı annesi Nurgül Bilgin gözyaşlarına hakim olamadı. "Benim kızım öldü, o dışarıda geziyor. O gece kızımı aradım, bir erkek çıktı 'Kızınız biraz rahatsız hemen hastaneye gelebilir misiniz'? dedi. Meğer o ara zaten kızım ölmüş. Benim kızım neden kendi koluna anestezi vursun? Kızım yaptıysa senin cebinde neden şişesi çıkıyor? Ortada bir şüphe var" diye isyan etti.