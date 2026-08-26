Vatandaşa soruldu: Muhalefet Türkiye'yi yönetebilir mi? Araştırmada CHP-Yeni Parti bozgunu

Millete sunacak tek bir proje yerine koltuk kavgasına tutuşan muhalefet blokuna vatandaş sandık öncesi tarihi bir ders vermeye devam ediyor. MUHALEFETE GÜVEN YOK: MİLLET "YÖNETEMEZ" DEDİ ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı dev kamuoyu araştırmasında halka "Muhalefet Türkiye'yi yönetebilir mi?" diye soruldu. Vatandaşın %55,7'si tek ses oldu: "Hayır, yönetemezler!" Muhalefete güvenenlerin oranı ise %35,6'da kaldı. Söz konusu araştırma 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.

Sizce muhalefet partileri Türkiye'yi yönetebilir mi? Katılımcıların yanıtı Yüzde Hayır, yönetemez 55,7 Evet, yönetebilir 35,6 Fikrim yok/Cevap yok 8,7 Anketin parti seçmenlerine göre dağılımı ise muhalefet açısından çok daha dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. CHP seçmeninin yalnızca yüzde 47'si muhalefetin Türkiye'yi yönetebileceğini düşünüyor. CHP seçmeninin yüzde 35,8'i "yönetemez" derken, yüzde 17,2'lik kesim ise fikir belirtmedi veya kararsız kaldı.