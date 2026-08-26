Vatandaşa soruldu: Muhalefet Türkiye'yi yönetebilir mi? Araştırmada CHP-Yeni Parti bozgunu
Türk milleti sandık öncesi muhalefete kapıları kapattı. Son ankette halkın yüzde 55,7’si muhalefetin ülkeyi yönetemeyeceğini vurguladı. Muhalefet içindeki güç savaşları sandık öncesi verilere de yansıdı. Yeni Parti tabanında "yönetebilir" diyenler yüzde 66,5'e ulaşırken, ana muhalefet CHP seçmeninde bu oranın yüzde 47'de kaldı.
Millete sunacak tek bir proje yerine koltuk kavgasına tutuşan muhalefet blokuna vatandaş sandık öncesi tarihi bir ders vermeye devam ediyor.
MUHALEFETE GÜVEN YOK: MİLLET "YÖNETEMEZ" DEDİ
ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı dev kamuoyu araştırmasında halka "Muhalefet Türkiye'yi yönetebilir mi?" diye soruldu. Vatandaşın %55,7'si tek ses oldu: "Hayır, yönetemezler!" Muhalefete güvenenlerin oranı ise %35,6'da kaldı.
Söz konusu araştırma 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.
Anketin parti seçmenlerine göre dağılımı ise muhalefet açısından çok daha dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. CHP seçmeninin yalnızca yüzde 47'si muhalefetin Türkiye'yi yönetebileceğini düşünüyor. CHP seçmeninin yüzde 35,8'i "yönetemez" derken, yüzde 17,2'lik kesim ise fikir belirtmedi veya kararsız kaldı.
CHP-YENİ PARTİ AYRIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmanın parti dağılımında CHP ile Yeni Parti seçmenleri arasındaki fark da dikkatlerden kaçmadı.
Yeni Parti seçmeninin yüzde 66,5'i muhalefetin Türkiye'yi yönetebileceğini düşünürken, bu oran CHP seçmeninde yüzde 47'de kaldı.
Yeni Parti seçmeninde "yönetemez" diyenlerin oranı yüzde 24,2 olarak ölçüldü.
Ortaya çıkan tablo, muhalefet seçmeninin tek bir çatı altında aynı düşüncede birleşmediğini gösterdi. Özellikle CHP tabanı ile Yeni Parti tabanı arasındaki belirgin fark, muhalefet cephesindeki siyasi ayrışmanın seçmen algısına da yansıdığını ortaya koydu.
AK Parti seçmeninin yüzde 79,9'u muhalefetin Türkiye'yi yönetemeyeceğini belirtti.