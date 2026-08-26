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Rafael Leao Galatasaray'a çok yakın! Transfer bir adım ötede

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sacha Tavolieri'nin haberine göre Portekizli yıldız, Milan'dan ayrılması halinde yalnızca Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi. Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre de sarı-kırmızlılar, Milano temsilcisiyle 45 milyon euro bonservis ve bonuslar üzerinde anlaşmaya çok yakın. Portekizli hücumcuya ise 10+2 milyon euro teklif edildi.

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Rafael Leao Galatasaray'a çok yakın! Transfer bir adım ötede

Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sol kanat için Rafael Leao'yu gündeminde tutuyor. Sarı-kırmızılıların Milan ile temasları devam ederken Sacha Tavolieri'den Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi.

Rafael Leao'nun Milan'dan ayrılması halinde Galatasaray'ı istediği öne sürüldüRafael Leao'nun Milan'dan ayrılması halinde Galatasaray'ı istediği öne sürüldü

LEAO GEMİLERİ YAKTI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Rafael Leao, Milan'dan ayrılması halinde yalnızca Galatasaray forması giymek istediğini İtalyan kulübünün yönetimine bildirdi.

Portekizli yıldızın geleceği konusunda Galatasaray seçeneğini ön plana çıkardığı ve Milan'dan ayrılması halinde tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullanmak istediği öne sürüldü.

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euroRafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro

2 TEKLİFİ REDDETTİ

Tavolieri'nin haberinin detaylarında 27 yaşındaki futbolcunun son saatlerde başka kulüplerden gelen iki teklifi reddettiği belirtildi.

Leao'nun geleceği konusunda iki seçeneğe odaklandığı; sözleşmesinin sonuna kadar Milan'da kalmak ya da Galatasaray'a transfer olmak istediği aktarıldı.

GALATASARAY LEAO İÇİN DEVREDE

Galatasaray, sol kanat transferi için Rafael Leao konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Milan ile temaslarına devam ettiği belirtiliyor.

Tavolieri'nin aktardığına göre Leao'nun ayrılık halinde Galatasaray'ı tercih etmesi, sarı-kırmızılıların transfer sürecindeki en önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİ GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray, Rafael Leao transferi için bugün George Gardi aracılığıyla Milan ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken son görüşmenin ardından transferde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray ile Milan, Rafael Leao transferinde anlaşmaya çok yakın.

Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için sunduğu son teklifin 45 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslardan oluştuğu belirtildi.

ASTON VILLA DA İSTİYOR

Rafael Leao için İngiltere'den Aston Villa da devrede. İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ancak Sacha Tavolieri'nin haberine göre Leao'nun Milan'dan ayrılması halinde tercihi Galatasaray'dan yana.

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MİLAN İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Rafael Leao'nun Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferi sonuçlandırabilmesi için İtalyan kulübüyle de anlaşma sağlaması gerekiyor.

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GEÇEN SEZON 13 GOLE KATKI

Rafael Leao, geçen sezon Milan formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı. Portekizli futbolcu bu mücadelelerde 10 gol atarken 3 asist yaptı ve toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

LEAO İDMANLARA DÖNDÜ

Rafael Leao, yaşadığı sakatlığın ardından Milan'da takım antrenmanlarına geri döndü.

Portekizli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Milan'ın Serie A'nın ilk haftasında Torino ile oynadığı karşılaşmada forma giyememişti.

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