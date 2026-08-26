Rafael Leao Galatasaray'a çok yakın! Transfer bir adım ötede

Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sol kanat için Rafael Leao'yu gündeminde tutuyor. Sarı-kırmızılıların Milan ile temasları devam ederken Sacha Tavolieri'den Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi.

Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro

2 TEKLİFİ REDDETTİ

Tavolieri'nin haberinin detaylarında 27 yaşındaki futbolcunun son saatlerde başka kulüplerden gelen iki teklifi reddettiği belirtildi.

Leao'nun geleceği konusunda iki seçeneğe odaklandığı; sözleşmesinin sonuna kadar Milan'da kalmak ya da Galatasaray'a transfer olmak istediği aktarıldı.

GALATASARAY LEAO İÇİN DEVREDE

Galatasaray, sol kanat transferi için Rafael Leao konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Milan ile temaslarına devam ettiği belirtiliyor.

Tavolieri'nin aktardığına göre Leao'nun ayrılık halinde Galatasaray'ı tercih etmesi, sarı-kırmızılıların transfer sürecindeki en önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİ GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray, Rafael Leao transferi için bugün George Gardi aracılığıyla Milan ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken son görüşmenin ardından transferde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray ile Milan, Rafael Leao transferinde anlaşmaya çok yakın.

Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için sunduğu son teklifin 45 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslardan oluştuğu belirtildi.

ASTON VILLA DA İSTİYOR

Rafael Leao için İngiltere'den Aston Villa da devrede. İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ancak Sacha Tavolieri'nin haberine göre Leao'nun Milan'dan ayrılması halinde tercihi Galatasaray'dan yana.