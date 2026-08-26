CANLI: Olimpik Lyon - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-off maçı
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil eden Fenerbahçe, rövanş maçında Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Fransız temsilcisini deplasmanda mağlup ederek adını yıllar sonra UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor. Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'a konuk oluyor.
Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli.
Kadıköy'deki ilk karşılaşmada Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Fransa'da kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmek istiyor.
CANLI TAKİP
Lyon - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
LYON: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tolisso, Tessmann, Nuamah, Openda, Fofana
FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Semedo, Ake, Skriniar, Guendouzi, Talisca, Kante, Greenwood, Vedat Muriqi, Oğuz Aydın
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İlk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
5' Fenerbahçe etkili başladı
Fenerbahçe ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakip yarı alanda birkaç kez etkili atak geliştirdi.
8' Ederson gole izin vermedi
Lyon atağında Fofana, sol çaprazdan uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson topu kornere çelerek gole izin vermedi.
13' Oğuz Aydın kaleyi yokladı
Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına giren Oğuz Aydın, sağ ayağıyla kaleyi düşündü ancak top kaleci Greif'te kaldı.
16' Lyon etkili geldi
Lyon sağ kanattan tehlike yarattı. Savunma arkasına sarkan Maitland-Niles, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abner'in dokunuşunda top yandan auta çıktı.
19' Fenerbahçe gole yaklaştı
Fenerbahçe, Archie Brown ile gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın ile paslaşan Brown, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Greif son anda topu kornere çeldi.
19' Oğuz'un korneri direkten döndü
Fenerbahçe kullanılan kornerde bir kez daha tehlike yarattı. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Oğuz Aydın, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Direkt kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına döndü.
24' GOL | Lyon 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda kaleci Greif topu çıkardı.
Pozisyonu takip eden Kosovalı golcü, dönen topa bir kez daha vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026
28' GOL | Lyon 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Archie Brown'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Mason Greenwood, sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yaptı.
Arka direkte iyi pozisyon alan Brown kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
GOOOLLL! Archie Brown! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda deplasmanda farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/2PBXaQ003c— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026
FENERBAHÇE FRANSIZ TAKIMLARIYLA 27. KEZ RAKİP
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 12 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.
Fenerbahçe, Fransız ekipleriyle oynadığı maçlarda 32 gol atarken kalesinde 53 gol gördü.
Olimpik Lyon karşılaşması, sarı-lacivertlilerin Fransız takımlarıyla Avrupa kupalarındaki 27. mücadelesi oldu.
İLK RAKİP NICE
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk kez 1959-1960 sezonunda bir Fransız takımıyla karşılaştı.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice ile eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken deplasmandaki mücadeleyi aynı skorla kaybetti.
İki takım bunun üzerine İtalya'da üçüncü bir karşılaşmaya çıktı. Nice mücadeleyi 5-1 kazanırken Fenerbahçe organizasyona veda etti.
Sarı-lacivertliler, 1973-1974 sezonunda da Nice ile eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Nice 4-0 kazanırken İstanbul'daki karşılaşmadan Fenerbahçe 2-0 galip ayrıldı.
BORDEAUX KARŞISINDA TUR GELDİ
Fenerbahçe, 1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler rakibini deplasmanda 3-2 mağlup ederken İstanbul'daki rövanş 0-0 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçlarla turu geçen taraf oldu.
FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI ZORLU PERİYOT
Fenerbahçe, 1994-1995 sezonunda Cannes ile oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. Sarı-lacivertliler deplasmanda 4-0, İstanbul'da ise 5-1 mağlup oldu.
2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, rakibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.
İki ekip 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden aynı grupta mücadele etti. Olimpik Lyon, İstanbul'daki karşılaşmayı 3-1, sahasındaki mücadeleyi ise 4-2 kazandı.
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lille ile eşleşti. Fransa'daki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
SON 12 MAÇTA SADECE 2 YENİLGİ
Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı oynadığı son 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2-2 berabere kalırken Fransa'daki mücadeleyi 1-0 kazandı.
2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Monaco ile eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazandı ancak deplasmandaki rövanşı 3-1 kaybetti.
RENNES MAÇLARINDA GERİ DÖNÜŞLER
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile iki kez karşı karşıya geldi.
Deplasmanda 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, skoru 3-3'e getirerek sahadan 1 puanla ayrıldı.
LILLE EŞLEŞMESİNDE TUR GELMEDİ
2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler deplasmandaki ilk mücadeleyi 2-1 kaybetti. Rövanşın 90 dakikasını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, uzatma bölümünde 118. dakikada penaltıdan yediği golle 1-1'e yakalandı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Fenerbahçe aynı sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Olimpik Lyon ile sahasında 0-0 berabere kaldı.
Geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler son olarak Olimpik Lyon ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.
OLİMPİK LYON İLE 7. RANDEVU
Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybetti.
İki takım 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden karşı karşıya gelirken İstanbul'daki mücadele 0-0 sona erdi.
Şampiyonlar Ligi play-off turundaki son karşılaşmada ise taraflar Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile oynadığı 6 maçta 5 gol kaydederken Fransız ekibi 12 kez fileleri havalandırdı.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe'nin normal sürede Olimpik Lyon'u mağlup etmesi halinde sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.
Olimpik Lyon'un galibiyeti halinde turu Fransız ekibi geçecek.
Karşılaşmanın 90 dakikasının beraberlikle tamamlanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek takım seri penaltı atışlarıyla belli olacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Olimpik Lyon karşısında 4 futbolcusundan yararlanamıyor.
Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu mücadelede forma giyemiyor.