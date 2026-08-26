CANLI: Olimpik Lyon - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-off maçı

Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi maçta öne geçirdi

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İlk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

5' Fenerbahçe etkili başladı

Fenerbahçe ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakip yarı alanda birkaç kez etkili atak geliştirdi.

8' Ederson gole izin vermedi

Lyon atağında Fofana, sol çaprazdan uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson topu kornere çelerek gole izin vermedi.

13' Oğuz Aydın kaleyi yokladı

Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına giren Oğuz Aydın, sağ ayağıyla kaleyi düşündü ancak top kaleci Greif'te kaldı.

16' Lyon etkili geldi

Lyon sağ kanattan tehlike yarattı. Savunma arkasına sarkan Maitland-Niles, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abner'in dokunuşunda top yandan auta çıktı.

19' Fenerbahçe gole yaklaştı

Fenerbahçe, Archie Brown ile gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın ile paslaşan Brown, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Greif son anda topu kornere çeldi.

19' Oğuz'un korneri direkten döndü

Fenerbahçe kullanılan kornerde bir kez daha tehlike yarattı. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Oğuz Aydın, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Direkt kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına döndü.

24' GOL | Lyon 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda kaleci Greif topu çıkardı.

Pozisyonu takip eden Kosovalı golcü, dönen topa bir kez daha vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026

28' GOL | Lyon 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Archie Brown'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Mason Greenwood, sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yaptı.

Arka direkte iyi pozisyon alan Brown kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.