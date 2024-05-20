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Kreş skandalı!

Antalya’daki özel bir kreşin sahibi Özlem Ünal, 1’i kız 2 çocuğu öldüresiye darp etti. Çocukların yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar meydana geldi. Ünal, görüntülerden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
Kreş skandalı!

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Tüyler ürperten olay, Finike'deki özel bir kreşte meydana geldi. Kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine gitti. Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi, Ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi. Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı. 18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

BAŞKA AİLELER DE ŞİKAYETÇI
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, önceki gün Ünal'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kreş müdürü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi. Aileler gece geç saatlere kadar adliye önünde bekleyerek, süreci takip etti.

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