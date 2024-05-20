Maçın ardından başta Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçeli futbolcular, soyunma odasında tahtaya "Kollanarak değil, alın teriyle" yazarak fotoğraf çektirdi. Mücadele sonrası stadyum boşaldıktan sonra saha ortasında toplanan Fenerbahçe takımı beraber poz verdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Mutlu bir Mayıs akşamı", "RAMS PARK KIPKIRMIZI", "10 kişi de olsa Hababam'a bulaşılmaz, Zühtü" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray taraftarları maç öncesi yaptığı koreografiyle Hababam Sınıfı göndermesinde bulunmuştu. Sosyal medyadan yapılan çağrıda da taraftarlara kırmızı renkli kıyafetlerin giyinmesi çağrısında bulunulmuştu.

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