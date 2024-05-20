Film değil gerçek

Hindistan'dan İstanbul'a gelerek lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Akhıl Radhakrıshnan, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler tarafından kandırıldı. Edirne'de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişilerin, "Bize emlakçılık ve tercümanlık yapacaksın, ayda 180 bin lira kazanacaksın" demeleri üzerine Radhakrıshnan, önceki gün otobüsle kente geldi. Verilen adrese giden Radhakrıshnan, rehin alındı. Elleri ve ayaklarını bağlayan kişiler, gencin Hindistan'daki ailesini telefonla görüntülü olarak arayıp, rehin alma görüntülerini izletti. Serbest bırakmaları için 2 milyon Rupi (775 bin TL) fidye istedi. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde tutulan Radhakrıshnan'ı kurtardı. Evden ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 4 fişek, kesici aletler, 220 euro, 16. 230 lira ele geçirildi.

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