Pendik’e mucize bile yetmez!

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, ligin dibinden kurtulmak isteyen Pendikspor'u ağırladı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ankaragücü puanını 40, Pendikspor ise 37'ye çıkardı. Pendik'in kümede kalması mucizelere kaldı.

Pendikspor'un kümede kalması için son hafta Karagümrük ve Hatayspor'un puan kaybetmesini; Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek. Eksi 4 averajlı Ankaragücü yenilse bile eksi 30 averajlı Pendikspor'un kümede kalması için son hafta maçında Gaziantep FK'yi 25 farklı mağlup etmesi gerekecek.