Emekliye yeni destek: İndirimler-ücretsiz hizmetler geliyor

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra başlayan çalışmaların detayları belli oluyor. İlk kez TAKVİM'in duyurduğu indirim ve ücretsiz hizmetlerden oluşan destekler için çalışmalar başlamıştı. Bu çalışmaların ilk bölümünü Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Işıkhan, "Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek" dedi. Işıkhan, "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını anlattı.

İLK BÖLÜMÜ HAZIR

Işıkhan, desteklerden bazılarını şöyle sıraladı: KYK yurtları bir ay ücretsiz olacak. Kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirim yapılacak. PTTcell ve PTT Kargo'da özel indirim sağlanacak. TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. Emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

YEDİ ALANDA ÇALIŞMA

Emekliler için bundan sonraki dönemde yapılacak desteklerle ilgili çalışmalar şu başlıklar altında devam ediyor



1- ULAŞIM DESTEĞİ: Toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli yararlanabilmesi için çalışma yapılıyor.

2- İLETİŞİM DESTEĞİ: Emekliler için indirimli cep telefonu tarifeleri hazırlanıyor.

3- ALIŞVERİŞ DESTEĞİ: Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak.

4- BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM: Su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi birçok konu ele alınacak.

5- ENERJİ DESTEKLERİ: Doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor.

6- KİRA DESTEĞİ: Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi.

7- FİNANS DESTEĞİ: Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak.



ÖZEL KART GELİYOR

Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek. Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor. Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak. Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak.