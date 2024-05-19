Anne beni bir şey ısırdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi. Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. 5 yaşındaki çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.

Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gökçe Erva Kınay kurtarılamadı. İlk araştırmada, kızı zehirli bir böceğin ısırmış olabileceği vurgulandı. Kesin ölüm nedenini berlirlemek için kıza otopsi yapıldı.