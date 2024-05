Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde samimi pozlar verdi. Timur ve Özbek, birbirine sarıldığında alkış sesleri yükseldi. Başkan Özbek, yönetimde yer almayacak olan Timur için, "Erden Timur kardeşim her zaman Galatasaray'ın içinde olacaktır. Galatasaray'ı seven, Galatasaray'dan ayrılabilir mi? Her zaman burada" ifadelerini kullandı.

