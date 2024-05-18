Sch’engel’ çilesi

Yaz dönemi yaklaşırken yurt dışı seyahate gitmeyi düşünen vatandaşların planları, vize engeline takılıyor. Schengen bölgesi ülkeleri, sınırlı kontenjanların dolması gerekçesiyle vize randevularını Mayıs ayı sonuna kadar kapatmış durumda. İtalya'nın randevuları Haziran ayı sonuna kadar kapalıyken, ilk kez ABD vizesine başvuracak vatandaşlara ancak 2025'in Eylül- Ekim dönemine randevu veriliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu'nun yeni açıklanan Schengen vize istatistiklerine göre, 2019'da yüzde 9.7 olan Türk vatandaşlarının başvurularına ret oranının, 2023'te yüzde 16.1'e yükseldiğini söyledi.

Bu yıl vize müracaatı yapabilmenin dahi ayrı bir başarı olduğunu belirten Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının ret oranının Çinlilere göre yaklaşık 3 kat fazla olduğunu açıkladı. Bağlıkaya, "Randevu sıkıntısı had safhada. Yaklaşık 80 euro vize, 40 euro randevu ücreti var. Randevu paraları iade edilmiyor" dedi.