’Pamuk’ kalbi mutlu!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın aşkını geçtiğimiz yaz ilk Takvim Gazetesi duyurmuştu. Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı önceki yaz tatil için geldiği Çeşme'de Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Herkes ikilinin yaz aşkı olarak kalmasını beklerken ünlü çift, doludizgin giden birliktelikleriyle herkesi kıskandırmıştı. Futbol sezonunun başlamasının ardından Yazıcı, Fransa'da gitmişti. Pamuk da, yıldız futbolcuyla Fransa'da birlikte yaşamaya karar verip, sevgilisinin evine yerleşmişti.

ANNE OLMAK İSTİYOR!

İyi giden ilişkilerinin ardından çiftin evleneceği dedikoduları da yükselmişti. Çok geçmeden de yıldız futbolcu, sevgilisi Pamuk'a evlenme teklif etmişti. Bu yaz evlenmesi beklenen çiftten sürpriz bir hamle geldi. Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyada soyadını değiştirerek, "Melisa Aslı Yazıcı" yaptı. Yusuf Yazıcı, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız gerçekleşen bu evlilik sonrası taraflardan açıklama gelmezken, çiftin sadece aile arasında Fransa'da gerçekleşen bir nikahla evlendiği konuşuluyor. Öte yandan bu ani kararın arkasında ise Pamuk'un yakın çevresine anne olmayı çok istediğini belirtmesi de gösteriliyor.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'de görkemli bir düğün yapacağı da söylentiler arasında... Pamuk'un bu organizasyon için ince eleyip sık dokuduğu da konuşuluyor.