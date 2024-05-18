Mayıs karı sevindirdi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'na Mayıs ayında yağan karın dünyaca ünlü Anzer Balı üretimine de olumlu yansıyacağı belirtildi. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, Mayıs ayında Anzer'e yağan karın Anzer Balı'na zararı olmayacağını, hatta toprağın ıslanması nedeniyle çiçeklerin daha fazla açmasını sağlayacağını söyledi. Yeni sezonun arıcılar için verimli geçeceğini düşündüklerinin altını çizen Deniz, "Mayıs sonu itibariyle arıcılarımız kovanlarını taşıyacak" dedi.

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