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İhracatçıya destekler artacak

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
İhracatçıya destekler artacak

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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi kapsamında düzenlenen "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu panelde Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata verilen destekler masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz katıldı. İhracatın artırılması için verilen destekleri sürekli genişlettiklerini söyleyen Mehmet Ali Kılıçkaya, "İhracatçılarımıza ticari bilgi ve enformasyon konusunda büyük destek veriyoruz" dedi.

Dünya ticaretinde gıda ve hayvancılığın büyük önem taşıdığını söyleyen Melisa Tokgöz Mutlu ise "Ülkemizde yetişen bütün tarımsal ürünleri işleyip katma değerli hale getirip, ihraç ediyoruz. Türkiye dünyada çok önemli tedarikçi konumunda" diye konuştu. Tekstilin Türk ekonomisinin bel kemiği konumunda olduğunu söyleyen Ahmet Öksüz ise "İlk 4 ayda ihracatımızda bir miktar gerileme var ama adet bazında artış var" dedi. İstihdamda büyük sıkıntı olduğunu söyleyen Öksüz, "Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çalışmak isteyen herkes iş bulabilir. Çalışmamak en büyük maliyet. Ticaret Bakanlığı destekleri çok önemli" ifadesini kullandı.

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