Baş belası migren

Erkeklerden daha çok kadınlarda görülen migren, baş ağrısı, hava değişim dönemlerinde (mevsim dönümleri) daha çok tetikleniyor. Migren baş ağrısı daha sık ev hanımlarında ortaya çıkıyor. 50 yaşından sonra azalabiliyor. Hatta menopozda tamamen yok olabiliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Özellikle lodoslu havalarda migren sorunu yaşayan kişiler dışarıyla temastan uzak durmalı" diyor.

Nedeni tam olarak bilinemeyen migreni etkileyen faktörler şöyle sıralanıyor: Sağlıksız ve dengesiz beslenme, iklim değişikliği, parlak ışık, kötü kokular gibi çevresel faktörler, özellikle kadınlarda östrojen ve progesterone düzeylerindeki değişiklikler, hormonal dengesizlikler, kalp, damar ilaçları, uykusuzluk, stres.