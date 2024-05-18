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Bal üretiminde dünya ikincisiyiz

Türkiye’nin yılda 115 bin ton bal ürettiğini, dünyanın çam balı ihtiyacının yüzde 92’sini karşıladığını söyleyen TAB Başkanı Şahin, ‘Kovan başına üretimi artıralım’ çağrısı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Bal üretiminde dünya ikincisiyiz

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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, ülkemizin arıcılıktaki potansiyelinin büyüklüğüne değinerek, "Dünyadaki 27 bal arısı türünün 6'sı ülkemizde bulunmakta. 9.2 milyon arılı kovanımızla dünyada 3'üncü sıradayız. Yılda ortalama 115 bin ton bal üreterek dünyada 2'nci sırada yer alıyoruz. Bunun yanında 9 ay arıcılık yapabilecek bir mevsim kuşağına sahibiz" dedi.

4.319 ENDEMİK BİTKİ VAR
Türkiye'de 4 bin 319 endemik bitki varlığı bulunduğunu söyleyen Şahin, balın dışında 7 bin ton bal mumu, 4 ton arı sütü, 400 ton polen, 10 ton arı ekmeği, 10 ton propolis üretimi yapıldığını belirtti. Dünyanın çam balı ihtiyacının yüzde 92'sinin Türkiye tarafından karşılandığını ifade eden Şahin, 5 bin ton civarında çam balı, 4 bin ton civarı da petek bal ihracatıyla yıllık 10 bin tona yakın bal ihracatı yapıldığı bilgisini verdi.

STRATEJİK SEKTÖR
Şahin, ıslah çalışmalarının 7 bölgede de bitirildiğini, çam, kestane, narenciye, geven, pamuk, ayçiçeği gibi 7 bal türünün kimliklendirilme faaliyetlerinin sonuçlandırıldığını bildirdi. Arıcılık sektörünün stratejik olduğunu söyleyen Şahin, arıcıların çok zor koşullarda üretim yaptıklarını belirtti. Şahin, tarımcılar ile arıcıların ortak menfaatte buluşmaları gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Kovan başına üretimimizi artırmamız gerekiyor. Son yıllarda kovan sayısında yüzde 100'ü geçen bir gelişmenin üretime yansımadığını da ifade etmek istiyoruz. Arılarımızın korunup, ıslah merkezlerinin sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Basralı çam orman alanlarının 200 bin hektara çıkarılmasını, geven balı üretim alanlarımızın korunmasını istiyoruz. Üretim alanları planlı şekilde artırılmalı. Meraların da arı yerleşimine açılması sağlanmalıdır."

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