Son aday Yaremchuk

Orta saha ve hücum hattı için transferde harekete geçen Trabzonspor, Paul Onuachu'nun kalmasını istese de Southampton ile görüşmelerde istediği sonucu alamadı.

Karadeniz ekibi, alternatif isimlerle temas kurmaya başladı ve listesine Roman Yaremchuk'u aldı. Bordo-Mavili kurmayların, bonservisi Club Brugge'de olan ancak Valencia'da kiralık oynayan 28 yaşındaki forvet için Brugge ile temasa geçtiği ve somut adımlar atmayı planladığı öğrenildi.

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yaremchuk, bu sezon 32 maçta 8 gole imza attı. Yaremchuk'a güncel verilere göre ise 4 milyon Euro değer biçiliyor.

YENİ MACERAYA AÇIK

Şu ana kadar Valencia ile yeni sözleşme konusunda yol alamayan Yaremchuk, yeni bir maceraya sıcak bakıyor.