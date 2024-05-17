Rotası Körfez’e döndü: Edin Dzeko geleceğiyle ilgili kararını değiştirdi

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geleceği tartışma konusu olan tecrübeli golcünün, Kanarya'ya sezon sonu itibarıyla veda etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

TRANSFERE SICAK

Sarı-Lacivertli takıma ilk geldiği dönemde Körfez kulüplerinin transfer tekliflerine soğuk bakan Bosna Hersekli golcünün kararını değiştirdiği ve yeni bir maceraya atılmaya sıcak baktığı belirlendi. Geride bıraktığımız günlerde adı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile de anılan Dzeko'nun son transferini yapacağı ve astronomik bir teklif alması halinde bunu düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor.

33 GOLE KATKI YAPTI

Dzeko'nun Kanarya ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Bu sezon görev aldığı 44 maçta 24 gol, 9 asist üreten Edin Dzeko, Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro garanti ücret alıyor.

İTALYANLAR DA TAKİPTE

Son gelen haberlere göre; Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki geleceğini İtalya'dan kulüpler de takip ediyor. Serie A ekipleri, sezon sonunda bir hamle yapmayı düşünüyor.