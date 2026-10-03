Organ naklinde ücretsiz dönem! Bağışçının tüm giderlerini SGK karşılayacak
Organ naklinde ücretsiz dönem başlıyor. Nakiller sadece "organ nakli merkezi" bulunan yerlerde yapılacak. Bağışçının da tüm tedavi giderleri, SGK tarafından karşılanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde organ ve doku nakillerinde kritik değişiklikler yaptı. Meme kanserine yönelik onkoloji ilaçları, işlem puanları, kemik iliği nakilleri ve ilaç geri ödeme listelerine ilişkin değişiklikler şöyle:
Sağlık yardımlarından yararlanan kişilerin organ ve doku nakli giderleri ve verici (donör) durumunda kişinin tedavileri artık SGK tarafından karşılanacak. Ödemeler, nakilden önceki 15 gün, nakilden sonraki 90 gün için yapılacak.
KADAVRAYA BEDEL
Organ nakli tedavileri, bünyesinde "organ nakli merkezi" bulunan sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek. Yurt içinde bir ilden diğerine yapılacak organ transferinin tüm masraflarını SGK ödeyecek.
Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından bildirilen her bir kadavra donör için donörü temin eden sağlık kuruluşuna "Kadavra temini" bedeli ödenecek. Kadavra organ alım işlemleri de bu bedele dahil olacak.
ABO (A, B, AB ve 0) kan grubu uyumsuz böbrek nakline ilişkin giderler SGK tarafından karşılanmayacak. Erken evre meme kanseri hastalarında kullanılan "trastuzumab emtansine" ilacı geri ödeme kapsamına alındı.
Nöromıyelıtıs Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB/ Göz ve omurilik sinirlerininin) tedavisinde hayati önem taşıyan "satralizumab" etken maddeli ilaç da geri ödeme kapsamında...
Yeni doğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji cerrahi işlem masraflarını da SGK karşılayacak.
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