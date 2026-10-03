Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde organ ve doku nakillerinde kritik değişiklikler yaptı. Meme kanserine yönelik onkoloji ilaçları, işlem puanları, kemik iliği nakilleri ve ilaç geri ödeme listelerine ilişkin değişiklikler şöyle: Sağlık yardımlarından yararlanan kişilerin organ ve doku nakli giderleri ve verici (donör) durumunda kişinin tedavileri artık SGK tarafından karşılanacak. Ödemeler, nakilden önceki 15 gün, nakilden sonraki 90 gün için yapılacak.

KADAVRAYA BEDEL Organ nakli tedavileri, bünyesinde "organ nakli merkezi" bulunan sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek. Yurt içinde bir ilden diğerine yapılacak organ transferinin tüm masraflarını SGK ödeyecek. Organ naklinde ücretsiz dönem başlıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından bildirilen her bir kadavra donör için donörü temin eden sağlık kuruluşuna "Kadavra temini" bedeli ödenecek. Kadavra organ alım işlemleri de bu bedele dahil olacak.