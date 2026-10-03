Bursa cantığında tek tırnaklı eti tespit edildi! Bakanlık 53 ürünü ifşa etti: Yeni taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş uygulamalarına ilişkin yeni denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Listede peynir, yoğurt, tereyağı, sucuk, köfte, zeytinyağı ve bal gibi günlük tüketimde önemli yer tutan çok sayıda üründe mevzuata aykırı içerik tespit edildi.
Denetimlerde bazı ürünlerde etikette belirtilen hayvansal kaynaklı bileşenlerin yerine daha düşük maliyetli alternatiflerin kullanıldığı ortaya çıktı. Et ürünlerinde kanatlı eti ve çeşitli sakatatlara rastlanırken, süt ürünlerinde bitkisel yağ, nişasta ve farklı hayvan türlerine ait süt kullanıldığı belirlendi. Zeytinyağı ve bal ürünlerinde yapılan kontroller de tüketiciyi yanıltan uygulamaları gözler önüne serdi.
BURSA'NIN CANTIĞI DA LİSTEDE
Bakanlığın yayınladığı güncel listede Bursa'nın yöresel lezzetlerinden cantık da yer aldı. Osmangazi ilçesindeki Acı Dayı Cantık Salonu'ndan alınan ve üzerinde "dana eti" ibaresi bulunan çiğ harçta, mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
Bursa'daki tespit bununla da sınırlı kalmadı. Kentte faaliyet gösteren bazı işletmelerin ürettiği işlenmiş et ürünlerinde de mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti ve sakatat tespitleri yapıldı.
YÜZDE 100 MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ ÇIKTI
Listenin dikkat çeken sonuçlarından biri İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden geldi. "Yüzde 100 Manda Yoğurdu" ibaresiyle satışa sunulan Safimis markalı üründe yapılan incelemede inek sütü tespit edildi.
Ürünün etiketinde yalnızca manda sütü kullanıldığı izlenimi oluşturulmasına rağmen analiz sonucunda farklı bir hayvan türüne ait sütün üründe bulunduğu belirlendi.
PEYNİR VE TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ TESPİTİ
Süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerde çok sayıda uygunsuzluk belirlendi. Aydın, Bilecik, İzmir ve Sakarya'da piyasaya sunulan bazı taze kaşar, eritme peyniri ve tereyağı ürünlerinde süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.
Bazı kaşar peynirlerinde ise ürünün içeriğinde mevzuata aykırı şekilde eritme tuzu bulunduğu belirlendi. Bunun yanı sıra bazı ürünlerde yağ oranının olması gerekenden düşük olduğu da analiz sonuçlarına yansıdı.
Konya'da üretilen çeşnili eritme peynirinde, Kilis'te piyasaya sunulan yoğurtta ise nişasta tespiti yapıldı. Böylece süt ürünleri grubundaki ihlallerin yalnızca yağ değişimiyle sınırlı olmadığı görüldü.
PİDE VE LAHMACUN HARÇLARINDA KANATLI ETİ VE SAKATAT
Et ürünlerine ilişkin denetimlerde ise özellikle pide ve lahmacun harçları dikkat çekti. Ankara, Antalya ve Bursa'daki bazı işletmelerden alınan ve kırmızı et içerdiği belirtilen çiğ harçlarda kanatlı eti tespit edildi.
Bazı numunelerde kanatlı etinin yanı sıra sakatat olarak değerlendirilen taşlık ve baş eti de bulundu. Antalya'nın farklı ilçelerindeki pide, lahmacun ve kebap işletmelerinden alınan numunelerde benzer uygunsuzluklar tespit edildi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde satışa sunulan çiğ Adana harcında ise kanatlı etiyle birlikte baş eti ve taşlık bulunduğu belirlendi.
SUCUK VE KÖFTELERDE DE UYGUNSUZ İÇERİKLER ÇIKTI
Denetimler marketlerde satılan işlenmiş et ürünlerine de uzandı. Bursa, Kütahya, Konya ve Ankara'daki bazı üreticilerin piyasaya sunduğu sucuk ve köfte ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Bazı sucuklarda ise dana eti olarak sunulan ürünün içerisinde dil ve baş eti gibi farklı sakatatların bulunduğu belirlendi. İstanbul'da piyasaya sunulan dana kavurmada ise soya tespiti yapıldı.
ZEYTİNYAĞI ADI ALTINDA TOHUM YAĞI
Listenin dikkat çeken bir diğer başlığı zeytinyağı ürünleri oldu. Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde faaliyet gösteren bazı işletme ve şahısların "Naturel Sızma Zeytinyağı" adıyla satışa sunduğu ürünlerden alınan numunelerde uygunsuzluk belirlendi.
1, 2 ve 5 litrelik pet şişe ve tenekelerde satılan bazı ürünlerde yapılan analizlerde, ürünlerin gerçek zeytinyağı özelliklerini taşımadığı ve farklı tohum yağlarının kullanıldığı tespit edildi.
BALDA DA TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLDİ
Gıda denetimlerinde arıcılık ürünleri de yer aldı. Antalya'da "Pelit Natural Bal" markasıyla satılan süzme çiçek balından alınan numunede taklit ve tağşiş tespit edildi.
Yapılan incelemelerde balın içeriğinde mevzuata aykırı şekilde şeker şurubu ve katkı maddeleri bulunduğu belirlendi. Böylece Bakanlığın 30 Eylül tarihli listesinde süt ürünlerinden et ve et ürünlerine, zeytinyağından bala kadar geniş bir ürün grubundaki uygunsuzluklar kamuoyuna duyurulmuş oldu.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ