Denetimlerde bazı ürünlerde etikette belirtilen hayvansal kaynaklı bileşenlerin yerine daha düşük maliyetli alternatiflerin kullanıldığı ortaya çıktı. Et ürünlerinde kanatlı eti ve çeşitli sakatatlara rastlanırken, süt ürünlerinde bitkisel yağ, nişasta ve farklı hayvan türlerine ait süt kullanıldığı belirlendi. Zeytinyağı ve bal ürünlerinde yapılan kontroller de tüketiciyi yanıltan uygulamaları gözler önüne serdi.

Bursa’da cantık harcında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. (Foto: Sosyal medya)

BURSA'NIN CANTIĞI DA LİSTEDE

Bakanlığın yayınladığı güncel listede Bursa'nın yöresel lezzetlerinden cantık da yer aldı. Osmangazi ilçesindeki Acı Dayı Cantık Salonu'ndan alınan ve üzerinde "dana eti" ibaresi bulunan çiğ harçta, mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Bursa'daki tespit bununla da sınırlı kalmadı. Kentte faaliyet gösteren bazı işletmelerin ürettiği işlenmiş et ürünlerinde de mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti ve sakatat tespitleri yapıldı.

İstanbul’da “%100 manda yoğurdu” olarak satılan Safimis markalı üründe inek sütü tespit edildi. (Foto: Sosyal medya)

YÜZDE 100 MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ ÇIKTI

Listenin dikkat çeken sonuçlarından biri İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinden geldi. "Yüzde 100 Manda Yoğurdu" ibaresiyle satışa sunulan Safimis markalı üründe yapılan incelemede inek sütü tespit edildi.

Ürünün etiketinde yalnızca manda sütü kullanıldığı izlenimi oluşturulmasına rağmen analiz sonucunda farklı bir hayvan türüne ait sütün üründe bulunduğu belirlendi.

Kınalı Kuzu markalı tam yağlı taze kaşar peyniri ürününde yağ oranının düşük olduğu, bitkisel yağ ve eritme tuzu tespit edildiği belirlendi. (Foto: Sosyal medya)

PEYNİR VE TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ TESPİTİ

Süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerde çok sayıda uygunsuzluk belirlendi. Aydın, Bilecik, İzmir ve Sakarya'da piyasaya sunulan bazı taze kaşar, eritme peyniri ve tereyağı ürünlerinde süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Bazı kaşar peynirlerinde ise ürünün içeriğinde mevzuata aykırı şekilde eritme tuzu bulunduğu belirlendi. Bunun yanı sıra bazı ürünlerde yağ oranının olması gerekenden düşük olduğu da analiz sonuçlarına yansıdı.

Konya'da üretilen çeşnili eritme peynirinde, Kilis'te piyasaya sunulan yoğurtta ise nişasta tespiti yapıldı. Böylece süt ürünleri grubundaki ihlallerin yalnızca yağ değişimiyle sınırlı olmadığı görüldü.

Karadeniz Kalender yemek pide lahmacun salonunda satılan Çiğ Lahmacun Harcı (Kırmızı Et) ürününde kanatlı eti tespit edildi. (Foto: AA)

PİDE VE LAHMACUN HARÇLARINDA KANATLI ETİ VE SAKATAT

Et ürünlerine ilişkin denetimlerde ise özellikle pide ve lahmacun harçları dikkat çekti. Ankara, Antalya ve Bursa'daki bazı işletmelerden alınan ve kırmızı et içerdiği belirtilen çiğ harçlarda kanatlı eti tespit edildi.

Bazı numunelerde kanatlı etinin yanı sıra sakatat olarak değerlendirilen taşlık ve baş eti de bulundu. Antalya'nın farklı ilçelerindeki pide, lahmacun ve kebap işletmelerinden alınan numunelerde benzer uygunsuzluklar tespit edildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde satışa sunulan çiğ Adana harcında ise kanatlı etiyle birlikte baş eti ve taşlık bulunduğu belirlendi.

Namlı Et Tanzim markalı Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk ürününde sakatat (dil) tespit edildi. (Foto: Takvim foto arşivi)

SUCUK VE KÖFTELERDE DE UYGUNSUZ İÇERİKLER ÇIKTI

Denetimler marketlerde satılan işlenmiş et ürünlerine de uzandı. Bursa, Kütahya, Konya ve Ankara'daki bazı üreticilerin piyasaya sunduğu sucuk ve köfte ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Bazı sucuklarda ise dana eti olarak sunulan ürünün içerisinde dil ve baş eti gibi farklı sakatatların bulunduğu belirlendi. İstanbul'da piyasaya sunulan dana kavurmada ise soya tespiti yapıldı.

Ayvalık Köy Kooperatifi markalı Naturel Sızma Zeytinyağı 5L ürününde tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. (Foto: Sosyal medya)

ZEYTİNYAĞI ADI ALTINDA TOHUM YAĞI

Listenin dikkat çeken bir diğer başlığı zeytinyağı ürünleri oldu. Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde faaliyet gösteren bazı işletme ve şahısların "Naturel Sızma Zeytinyağı" adıyla satışa sunduğu ürünlerden alınan numunelerde uygunsuzluk belirlendi.

Vakıfbirlik markalı Naturel Sızma Zeytinyağı 5L ürününde tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. (Foto: Sosyal medya)

1, 2 ve 5 litrelik pet şişe ve tenekelerde satılan bazı ürünlerde yapılan analizlerde, ürünlerin gerçek zeytinyağı özelliklerini taşımadığı ve farklı tohum yağlarının kullanıldığı tespit edildi.

Antalya’da Pelit Natural Bal markalı süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi. (Foto: Sosyal medya)

BALDA DA TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLDİ

Gıda denetimlerinde arıcılık ürünleri de yer aldı. Antalya'da "Pelit Natural Bal" markasıyla satılan süzme çiçek balından alınan numunede taklit ve tağşiş tespit edildi.

Yapılan incelemelerde balın içeriğinde mevzuata aykırı şekilde şeker şurubu ve katkı maddeleri bulunduğu belirlendi. Böylece Bakanlığın 30 Eylül tarihli listesinde süt ürünlerinden et ve et ürünlerine, zeytinyağından bala kadar geniş bir ürün grubundaki uygunsuzluklar kamuoyuna duyurulmuş oldu.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ