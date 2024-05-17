M7’nin kaçış trafiği

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan çetesi soruşturmasında kumpas girişimiyle sarsıldı. Komiser Metehan İlkyaz koordinesindeki 3 şüphelinin, Serdar Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Bodrum üzerinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçışını organize ettikleri ortaya çıktı.

İddaya göre Komiser İlkyaz, M.M.Ç. ile polis müdürü Murat Çelik'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y. Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Yemek sonrası masaja giden polislerin yaptığı tüm görüşmeler, MİT ve Emniyet İstihbarat tarafından takip edildi. İlkyaz hakkında soruşturma açıldı. Bu arada Sertçelik 9 Ekim'de M-7 koduyla gizli tanık yapılırken, 9 Kasım'da ise "Ü5W1G8K6L3" koduyla bir gizli tanığın daha ifadesi alındı.

7 sayfa ifade veren tanık, Kaplan suç örgütünün eylemlerini anlattı. Sertçelik'in baskı altında zorla ifadesini aldıklarını açıklaması ve ifadeyi aldığı öne sürülen üst düzey emniyetçilerin gözaltına alınmasının ardından Ü5 kodlu gizli tanık da suç Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giderek "Zorla gizli tanık yapıldım" diyerek ifadesini geri çekti.

Daha önce gözaltına alınan polis müdürleri Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan ile Organize Şubede görevli komiser Ufuk Gültekin'in de aralarında bulunduğu toplam 5 Emniyet mensubu ile Sertçelik'in yurtdışına kaçışında emniyetçilerle birlikte hareket eden 3 sivilin, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda savcı nezaretinde ifadelerinin alındığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan iki Mülkiye Başmüfettişin de Serdar Sertçelik ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında geçen ses kayıtlarını çözümlediği, bu doğrultuda soruşturmanın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Olayın gizli tanığı Serdar Sertçelik'in eski eşi ünlü bir oyuncu çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta oynayan Nilsu Berfin Aktaş'ın, 2021 yılında Serdar Sertçelik ile evlendiği biliniyor. Çift, yaşadıkları sorunlar üzerine 2023 yılında ise evliliklerini sonlandırdı.



Muhammet Kaplan'ın ifadesine göre "Sertçelik" ile görüştüğü iddia edilen Uğur Dündar'ın, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 3 ayrı köşe yazısı yazdığı ortaya çıktı.