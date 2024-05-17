Kahve su yerine geçmez!

Sıcaklıklar artıyor. Pek çok kişi ise sıvı ihtiyacını kafeinli içeceklerle karşılıyor. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kafeinli içeceklerin sıvı eksikliğine yol açtığını söylüyor. "Erkekler günde 2.5 litre, kadınlar ise 2 litre civarında su tüketmeli. Önemli olan içeceklerin içerisindeki solut miktarıdır. Su dışındaki sıvılarla örneğin meyve suyundan alacağımız sıvı su kadar değerli bir sıvı değildir. Suyun içerisindeki ek maddeler arttıkça sıvı eksikliğini giderme kabiliyeti o kadar azalmış olur. Kahvaltıda veya yemeklerle beraber çay içildiği zaman demirin emilimini engelleyebilir. Demir eksikliği anemisi oluşumunu kolaylaştırabilir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN