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Google'a para cezası

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Google’a para cezası

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Rekabet Kurulu, Google'a para cezası uygulanmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Google'ın 2021'de yürütülen soruşturma doğrultusunda, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine göre avantaj sağladığı tespit edildi.

Kurul, şirket hakkında 296 milyon lira idari para cezasına hükmederken, ihlalin giderilmesini istedi. Ancak Google'ın, yükümlülüklere otel sorguları bakımından uymadığı belirlendi. Kurul, söz konusu ihlal nedeniyle Google'a yükümlülükler yerine getirilene kadar 2023 yılı gelirlerinin her gün için on binde 5'i oranında idari para cezası verdi.

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