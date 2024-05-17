Geceleri huzursuz ya’bacak’!

Huzursuz bacak sendromu, günümüzde her 100 kişiden 5'inde görülüyor. Daha çok kadınlarda gözlemleniyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Bacaklarda ağrı, uyuşma, kaşıntı, karıncalanma problemlerine neden olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Seher Kakdaş, huzursuz bacak sendromuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

BAHAR AYLARINDA ŞİKAYET ARTIYOR

Bahar ayına giren hastalarda artan semptomlar sonucunda ruhsal değişimlere eşlik eden depresyon belirtileri, mutsuzluk, yorgunluk, sosyal aktivitelere karşı isteksizlik ve kaygı bozuklukları olur. Depresyonu tetikleyen bu belirtilere sahip kişiler daha önceki dönemlerde yaşadıkları uykusuzluk ile birlikte seyreden depresyon durumuyla birlikte yaşamsal aktivitelerde olumsuz süreçler yaşar. Erken tanı ve teşhis için doktor kontrollerinin yapılması oldukça önemlidir. İlerleyen semptomlu kişilerde bu durum yürüme bozukluklarına eşlik edebilmektedir.

KASILMALAR SONA EREBİLİR

Spor ve düzenli egzersizlerle sağlıklı bir yaşam sürdürmek hastalar için önemlidir. Vücudumuzun gün içindeki yükünü taşıyan bacaklar, spor aktivitelerinde de sıkça hareket etmekte ve huzursuz bacak sendromuna neden olan hareketsizliği sonlandırmaktadır. Bacak kasları, kemiklerde ortaya çıkan kasılmalarda azalmakta ve gece kasılmaları da sona erebilmektedir. Her gün yapılan yürüyüşler de faydalıdır.



4 SİNYALİ VAR

İş hayatındaki uzun süre oturma durumu, hareketsiz yaşam, spor ve egzersizleri belirli bir rutin içinde gerçekleştirmemekten kaynaklanabilen huzursuz bacak sendromu, genç yaşlarda da görülmektedir. Hastalığa eşlik eden 4 belirti şöyle sıralanmaktadır: Uzanırken oluşan ya da hareketsiz oturma pozisyonlarına gelişen uyuşma. Otururken bile istemsiz bacak oynatma. Gece uyurken oluşan şiddetli bacak ağrıları. Uyku esnasında hareket istemi oluşması.