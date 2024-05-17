PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dortmund Barış için geliyor

Bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Barış Alper, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Dortmund’un takibinde olacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Dortmund Barış için geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz, pazar günü oynanacak derbide Avrupa'nın dev kulübü Borussia Dortmund tarafından izlenecek.

Alman ekibinin gözlemcilerinin milli oyuncuyu derbide takip edeceği ve sezon sonunda resmi adımların atılacağı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ı Dortmund dışında başka kulüpler de yakından takip ediyor. Alman kulübü Dortmund dışında İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüplerinin de sezon sonunda Galatasaray ile temasa geçeceği konuşuluyor.

2027'DE SONA ERİYOR
Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz'dan Sarı-Kırmızılılar 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, astronomik bir bonservis geliri hedefliyor. Bu yüzden de transfer görüşmelerinde acele etmek istemiyor. Genç yıldız, Euro 2024'te forma giydikten sonra transfer pazarlıklarına başlamayı düşünüyorlar. Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasını 53 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performansa imza attı.

53 MAÇA ÇIKTI
Cimbom'un yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezon istikrarlı bir grafik çiziyor. Yılmaz, 53 maçta 7 gol, 12 asist üretti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yüksek emekli aylığı için 7 formül: Bordroda nelere dikkat edilmeli? Ne zaman başvurulmalı? Çok prim mi çok kazanç mı önemli?
Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
Böyle anne olmaz olsun! TikTok’ta canlı yayıp açtı, 8 yaşındaki kızına mide bulandıran sözler sarf etti | Gözaltına alındı
Robert Fico suikastı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk’a ölüm tehdidi: Slovaklar bize ne yapılması gerektiğini gösterdi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Esra Erol gözyaşlarını tutamadı! 33 yıl sonra öldü sandığı annesine kavuştu! Canlı yayında şok yüzleşme: Keşke ablam yerine sen ölseydin...
Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
SON DAKİKA