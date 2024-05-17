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Çok 'grip'

Mideniz de grip olabiliyor. Mide zarının iltihaplanması, kusma, ishal ve yüksek ateşe neden oluyor. Uzmanlar, patates, zencefil ve kuru tahılı öneriyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Çok ’grip’

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Mide ağrısı, kusma, ishal ve yüksek ateş belirtileri gösteriyorsanız, siz de mide gribine yakalanmış olabilirsiniz. Sindirim sistemini ele geçiren mide gribi, her yaşta görülebildiği ve çok bulaşıcı bir özelliğe sahip olduğu için dikkat edilmesi gereken hastalıklar arasındadır. İşte uzmanlardan mide gribine iyi gelecek besinler:

PATATES: Sindirimi kolay ve potasyumla dolu olduğu için mide gribi için iyi bir seçenektir.

ZENCEFİL: Kökünün antiemetik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir, bu da mide bulantısı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.

KRAKER VEYA SİMİT: Pirinç ve tostun mide gribi hastaları için yaygın olarak önerilmesine benzer şekilde, kraker ve simitler de iyi bir seçimdir. Çünkü bunlar hızlı ve kolay bir şekilde sindirilen basit karbonhidratlardan oluşur. Düşük yağ ve lif oranıyla mideyi rahatlatır.

KURU TAHIL: Bazı tahıllar, bağırsaklarınız iyileşirken günlük ihtiyaçlarınızı karşılamaya yaklaşmanıza yardımcı olabilecek temel vitamin ve minerallerle takviye edilmiştir.

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