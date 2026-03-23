Terörsüz Türkiye hedefi kapsamındaki çalışmalar ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu sonrası atılabilecek hukuki adımlar ele alınacak.

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri adımları ve gayri askeri statüdeki adalara yönelik silah sevkiyatına karşı atılabilecek adımlar görüşülecek.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bunun Türkiye ekonomisine yansımaları ile enflasyon üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci ve İran'dan Türkiye'ye yönelen NATO tarafından imha edilen balistik füzeler toplantının ana gündem maddesi olacak.

KABİNE İKİ HAFTALIK ARANIN ARDINDAN TOPLANIYOR İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda, başta Orta Doğu'daki savaş olmak üzere Türkiye'nin diplomatik adımları ve iç gündeme ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddesini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci oluşturuyor. Savaşın bölgeye yayılma hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik hamleleri ve artan gerilim kabinede kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Tahran'da vurulan noktalar.



İran'dan Türkiye'ye yönelen ve NATO unsurlarınca imha edilen balistik füzeler de gündemde yer alacak. Olası tehditlere karşı alınan hava savunma tedbirleri gözden geçirilirken, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik adımlar da masaya yatırılacak.

EKONOMİK ETKİLER VE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede savaşın küresel ve bölgesel ekonomik etkileri de detaylı şekilde ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında görülen yükseliş ve bunun Türkiye ekonomisine yansımaları değerlendirilecek.



Artan maliyetlerin enflasyon üzerindeki baskısı ve fiyat istikrarının korunması için alınabilecek ek tedbirler de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.