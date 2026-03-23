Sarı-kırmızılıların sezon başında 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Haberde, Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos'un Nijeryalı yıldız için devrede olduğu bilgisine yer verildi.
PSG CEPHESİNDE MALİYET KRİZİ
Aktarılan bilgilere göre Luis Campos, Victor Osimhen'in transferi için kulübe rapor sundu. Buna rağmen PSG yönetiminin, transferin toplam maliyetini çok yüksek bulduğu ve bu şartlarda sürecin tamamlanmasının zor olduğu görüşünü ilettiği belirtildi.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Haberde Galatasaray'ın, Victor Osimhen için 150 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Nijeryalı golcünün yıllık 20 milyon Euro maaş beklentisinin de transfer dosyasını daha da ağırlaştırdığı kaydedildi. Bu rakamların ardından PSG'nin geri adım attığı öne sürüldü.
4 DEV KULÜP BEKLEMEDE
Victor Osimhen için Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibini sürdürdüğü aktarıldı. Bayern Münih, Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid'in yıldız futbolcu için sırada olduğu belirtildi. Sezon sonunda bu kulüplerin resmi girişimlere başlayabileceği konuşuluyor.
TRANSFER YARIŞI BÜYÜYOR
Galatasaray'da Victor Osimhen dosyası yaz transfer döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday görünüyor. PSG cephesinde maliyet engeli öne çıkarken Avrupa'nın 4 dev kulübünün devreye girmeye hazırlandığı iddiası, transfer yarışını daha da kızıştırdı.