Galatasaray 150 milyon euro istiyor: Victor Osimhen için 4 takım devrede!

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için transfer gündemi yeniden hareketlendi. Fransız basınında yer alan haberde Paris Saint Germain’in yıldız golcüyle ilgili kararını verdiği ve yüksek maliyet nedeniyle transferde geri planda kaldığı öne sürüldü. Ayrıca 4 takım daha golcü futbolcu için devrede

  • Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Victor Osimhen için PSG Sportif Direktörü Luis Campos rapor sundu ancak PSG yönetimi transferin toplam maliyetini çok yüksek buldu.
  • Galatasaray, Victor Osimhen için 150 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Nijeryalı futbolcu yıllık 20 milyon Euro maaş bekliyor.
  • Bayern Münih, Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid, Osimhen için sezon sonunda resmi girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
  • Galatasaray, Victor Osimhen'i sezon başında 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Haberde, Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos'un Nijeryalı yıldız için devrede olduğu bilgisine yer verildi.

PSG CEPHESİNDE MALİYET KRİZİ

Aktarılan bilgilere göre Luis Campos, Victor Osimhen'in transferi için kulübe rapor sundu. Buna rağmen PSG yönetiminin, transferin toplam maliyetini çok yüksek bulduğu ve bu şartlarda sürecin tamamlanmasının zor olduğu görüşünü ilettiği belirtildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Haberde Galatasaray'ın, Victor Osimhen için 150 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Nijeryalı golcünün yıllık 20 milyon Euro maaş beklentisinin de transfer dosyasını daha da ağırlaştırdığı kaydedildi. Bu rakamların ardından PSG'nin geri adım attığı öne sürüldü.

4 DEV KULÜP BEKLEMEDE

Victor Osimhen için Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibini sürdürdüğü aktarıldı. Bayern Münih, Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid'in yıldız futbolcu için sırada olduğu belirtildi. Sezon sonunda bu kulüplerin resmi girişimlere başlayabileceği konuşuluyor.

TRANSFER YARIŞI BÜYÜYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen dosyası yaz transfer döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday görünüyor. PSG cephesinde maliyet engeli öne çıkarken Avrupa'nın 4 dev kulübünün devreye girmeye hazırlandığı iddiası, transfer yarışını daha da kızıştırdı.

