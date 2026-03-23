Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Victor Osimhen için PSG Sportif Direktörü Luis Campos rapor sundu ancak PSG yönetimi transferin toplam maliyetini çok yüksek buldu.

Galatasaray, Victor Osimhen için 150 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Nijeryalı futbolcu yıllık 20 milyon Euro maaş bekliyor.

Bayern Münih, Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid, Osimhen için sezon sonunda resmi girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Victor Osimhen'i sezon başında 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Haberde, Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos'un Nijeryalı yıldız için devrede olduğu bilgisine yer verildi.

PSG CEPHESİNDE MALİYET KRİZİ Aktarılan bilgilere göre Luis Campos, Victor Osimhen'in transferi için kulübe rapor sundu. Buna rağmen PSG yönetiminin, transferin toplam maliyetini çok yüksek bulduğu ve bu şartlarda sürecin tamamlanmasının zor olduğu görüşünü ilettiği belirtildi.