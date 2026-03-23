Hazırlanacak yasada terör örgütü mensuplarının durumlarına göre ceza indirimleri ve rehabilitasyon hükümleri yer alacak.

Düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespiti şartı aranacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan Terörsüz Türkiye raporundaki kanuni düzenlemeler için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye'nin 50 yıllık terör sorununu sonlandırmak amacıyla başlatılan Terörsüz Türkiye hedefinde kritik aşamaya geçildi. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kamuoyuna duyurulmasının ardından, raporda yer alan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı.

Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar kapsamında sürecin aksamaması adına yeni formül geliştirildiği belirtildi. Kanun tekliflerinin önümüzdeki ay sonuna kadar tamamlanıp kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

ÖNCE KANUN SONRA TEYİT

Komisyon raporunda yer alan detaylara göre, kanuni düzenlemelerin tam anlamıyla yürürlüğe girebilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" şartı aranıyor.

Süreci hızlandırmak amacıyla hazırlanan formüle göre, kanun teklifleri önceden hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Düzenlemelerin kanunlaşması için münfesih terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kesinleşmesi beklenecek. Örgütün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" ile birlikte söz konusu teklifler hızla Meclis gündemine getirilip kanunlaştırılacak.

YOL HARİTASINI KURTULMUŞ BELİRLEYECEK

Kanuni düzenleme sürecinin işleyişine dair TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde partilerin koordinatör grup başkanvekilleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantıda tekliflerin hazırlanma sürecine ilişkin yol haritası netleştirilecek. Masadaki seçenekler arasında teklifin oluşturulacak ortak komisyon, Adalet Komisyonu, koordinatör grup başkanvekilleri veya AK Parti tarafından hazırlanması bulunuyor.

REHABİLİTASYON VE CEZA İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ

Raporda, sürece ilişkin özel ve geçici düzenleme yapılacağının altı çizildi. Hazırlanacak yasada, silah bırakan terör örgütü mensuplarından suç kaydı olmayanlar, suça bulaşanlar ve halen cezaevinde bulunanların durumları ile uygulanacak ceza indirimleri ayrıntılı olarak yer alacak.

Ayrıca silah bırakıp Türkiye'ye dönen terör örgütü mensuplarının rehabilitasyonuna ilişkin hükümler de bu kanuni düzenleme kapsamında hayata geçirilecek.