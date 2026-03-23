Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını başlattı. Sarı-lacivertli ekip, üç kritik bölge için transfer listesini belirledi ve temaslara başladı.
SAVUNMA VE ORTA SAHADA HEDEFLER NET
Savunma hattı için listenin üst sıralarında Marcos Senesi yer alıyor. Bournemouth forması giyen Arjantinli stoperin, kulübünden gelen üç yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği ve daha üst seviyede bir takımda oynamak istediği belirtildi.
Orta sahada ise Leon Goretzka öncelikli hedef konumunda bulunuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi olan Alman futbolcunun, 2029'a kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin bu şartları değerlendirdiği ifade edildi.
FORVETTE HEDEF LEWANDOWSKI
Hücum hattında ise listenin ilk sırasında Robert Lewandowski yer alıyor. Barcelona'dan ayrılması beklenen 37 yaşındaki futbolcuya ABD'den ilgi olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin oyuncuyu sportif hedeflerle ikna etmeyi planladığı öğrenildi.
Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 16 gol kaydetti.