Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını başlattı. Sarı-lacivertli ekip, üç kritik bölge için transfer listesini belirledi ve temaslara başladı.



SAVUNMA VE ORTA SAHADA HEDEFLER NET

Savunma hattı için listenin üst sıralarında Marcos Senesi yer alıyor. Bournemouth forması giyen Arjantinli stoperin, kulübünden gelen üç yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği ve daha üst seviyede bir takımda oynamak istediği belirtildi.

Orta sahada ise Leon Goretzka öncelikli hedef konumunda bulunuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi olan Alman futbolcunun, 2029'a kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin bu şartları değerlendirdiği ifade edildi.