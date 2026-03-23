Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren NEC Nijmegen-Heerenveen karşılaşması, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemi açısından öne çıktı. Ertan Torunoğulları'nın tribündeki görüntüsü sonrası gözler izlenen isme çevrilmişti.
GÜNDEMDEKİ İSİM DEĞİŞTİ
İlk etapta Fenerbahçe heyetinin Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı takip ettiği iddia edilmişti. Ancak Hollanda basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli yöneticinin asıl hedefinin aynı takımda forma giyen Sami Ouaissa olduğu belirtildi.
Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan bilgilerde Ertan Torunoğulları ve beraberindeki ekibin, Fas asıllı Hollandalı futbolcuyu yerinde izlemek amacıyla stadyumda bulunduğu ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'nin radarındaki ismin Sami Ouaissa olduğu öne çıktı.
FENERBAHÇE CİDDİ ADIM ATIYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon NEC Nijmegen formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Sami Ouaissa için ciddi bir hamle hazırlığında olduğu kaydedildi. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Genç oyuncunun hücumdaki üretkenliği ve gelişime açık yapısı, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında önemli bir yer edinmesini sağladı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon kadrosunda genç ve potansiyelli isimlere yönelmesi, bu hamleyi daha da dikkat çekici hale getirdi.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde Sami Ouaissa'nın bonservis bedeline ilişkin de çarpıcı bir detay paylaşıldı. NEC Nijmegen'in genç futbolcu için 8 ila 10 milyon euro arasında bir gelir beklediği öne sürüldü. Oyuncunun 2024 yılında Roda'dan 850 bin euro karşılığında transfer edildiği hatırlatıldı.
Nijmegen ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden futbolcu için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, PSV Eindhoven başta olmak üzere başka kulüplerin de takipte olduğu aktarıldı.
YENİ SEZON İÇİN KRİTİK PLAN
Sami Ouaissa transferinin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun, Fenerbahçe'nin gelecek sezon adına yaptığı ikinci hamle olacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler daha önce Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt ile yeni sezon için anlaşma sağlamıştı.