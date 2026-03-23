Fenerbahçe transferde ters köşe yapacak! Sami Ouaissa canlı izlendi

Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik sürerken Hollanda’dan dikkat çeken bir iddia geldi. NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın, Sami Ouaissa için statta bulunduğu ileri sürüldü.

  • Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, NEC Nijmegen-Heerenveen maçında Fas asıllı Hollandalı futbolcu Sami Ouaissa'yı izledi.
  • NEC Nijmegen, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sami Ouaissa için 8 ila 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
  • Sami Ouaissa bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 30 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.
  • Sami Ouaissa'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve PSV Eindhoven da oyuncuyu takip ediyor.
  • Fenerbahçe yeni sezon için daha önce Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt ile anlaşma sağlamıştı.

Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren NEC Nijmegen-Heerenveen karşılaşması, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemi açısından öne çıktı. Ertan Torunoğulları'nın tribündeki görüntüsü sonrası gözler izlenen isme çevrilmişti.

GÜNDEMDEKİ İSİM DEĞİŞTİ

İlk etapta Fenerbahçe heyetinin Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı takip ettiği iddia edilmişti. Ancak Hollanda basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli yöneticinin asıl hedefinin aynı takımda forma giyen Sami Ouaissa olduğu belirtildi.

Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan bilgilerde Ertan Torunoğulları ve beraberindeki ekibin, Fas asıllı Hollandalı futbolcuyu yerinde izlemek amacıyla stadyumda bulunduğu ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'nin radarındaki ismin Sami Ouaissa olduğu öne çıktı.

FENERBAHÇE CİDDİ ADIM ATIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon NEC Nijmegen formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Sami Ouaissa için ciddi bir hamle hazırlığında olduğu kaydedildi. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Genç oyuncunun hücumdaki üretkenliği ve gelişime açık yapısı, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında önemli bir yer edinmesini sağladı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon kadrosunda genç ve potansiyelli isimlere yönelmesi, bu hamleyi daha da dikkat çekici hale getirdi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde Sami Ouaissa'nın bonservis bedeline ilişkin de çarpıcı bir detay paylaşıldı. NEC Nijmegen'in genç futbolcu için 8 ila 10 milyon euro arasında bir gelir beklediği öne sürüldü. Oyuncunun 2024 yılında Roda'dan 850 bin euro karşılığında transfer edildiği hatırlatıldı.

Nijmegen ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden futbolcu için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, PSV Eindhoven başta olmak üzere başka kulüplerin de takipte olduğu aktarıldı.

YENİ SEZON İÇİN KRİTİK PLAN

Sami Ouaissa transferinin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun, Fenerbahçe'nin gelecek sezon adına yaptığı ikinci hamle olacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler daha önce Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt ile yeni sezon için anlaşma sağlamıştı.

