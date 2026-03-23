Fenerbahçe yeni sezon için daha önce Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt ile anlaşma sağlamıştı.

Sami Ouaissa'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve PSV Eindhoven da oyuncuyu takip ediyor.

Sami Ouaissa bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 30 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

NEC Nijmegen, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sami Ouaissa için 8 ila 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan bilgilerde Ertan Torunoğulları ve beraberindeki ekibin, Fas asıllı Hollandalı futbolcuyu yerinde izlemek amacıyla stadyumda bulunduğu ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'nin radarındaki ismin Sami Ouaissa olduğu öne çıktı.

İlk etapta Fenerbahçe heyetinin Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı takip ettiği iddia edilmişti. Ancak Hollanda basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli yöneticinin asıl hedefinin aynı takımda forma giyen Sami Ouaissa olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE CİDDİ ADIM ATIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon NEC Nijmegen formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Sami Ouaissa için ciddi bir hamle hazırlığında olduğu kaydedildi. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Genç oyuncunun hücumdaki üretkenliği ve gelişime açık yapısı, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında önemli bir yer edinmesini sağladı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon kadrosunda genç ve potansiyelli isimlere yönelmesi, bu hamleyi daha da dikkat çekici hale getirdi.