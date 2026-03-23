Urfalı züccaciye işletmecisi Mehmet Said Yılmayan Milyoner'e damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Şanlıurfa'dan katılan 48 yaşındaki Mehmet Said Yılmayan, yöresel isot kültüründen aile bağlarına kadar uzanan hikayesiyle programa damga vurdu. Yarışma sunucusunun ve program kayıtlarının aktardığı detaylara göre; Urfa merkezde 30 şubelik bir züccaciye ağını yöneten Yılmayan, samimi sohbetiyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri bilgilendirdi.

Şanlıurfalı züccaciye işletmecisi Mehmet Said Yılmayan, dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sergilediği doğal tavırlarla izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışma programından edinilen bilgilere göre; 48 yaşındaki Yılmayan, Urfa'nın Karaköprü ilçesindeki iş hayatından ve üniversite öğrencisi çocuklarından bahsederek stüdyoda samimi bir atmosfer oluşturdu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SAHNESİNDE URFALI SAİD RÜZGARI ESTİ

Şanlıurfalı züccaciye işletmecisi Mehmet Said Yılmayan, ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katılarak hem hayat hikayesi hem de samimi sohbetiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmanın son bölümünde yer alan bilgilere göre 48 yaşındaki Yılmayan, Urfa'daki iş hayatından aile yaşantısına kadar pek çok detayı izleyicilerle paylaştı.

URFA'DAN GELEN SAMİMİYET: ZÜCCACİYEDEN YARIŞMA KOLTUĞUNA

Şanlıurfa Merkez Karaköprü'de züccaciye sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Said Yılmayan, geniş bir işletme ağına sahip olmasına rağmen mütevazı kişiliğiyle dikkat çekti. Yarışma sırasında ailesinden bahseden Yılmayan, üç çocuk babası olduğunu ve çocuklarının eğitim hayatındaki başarılarını gururla anlattı.

Yarışmacının aile yapısı ve çocukları:

Çocuk AdıYaşıEğitim / Meslek Durumu
Elif24Fizyoterapist
Saadet Nur18Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi
(Oğul)8İlkokul 3. Sınıf Öğrencisi

İSOT VE EV YAPIMI SALÇA ÜZERİNE SOHBET

Yarışma sırasında Şanlıurfa'nın karakteristik özelliklerine ve yemek kültürüne de değinildi. Özellikle "ev yapımı" ürünlerin önemini vurgulayan Yılmayan, fabrikasyon ürünler yerine geleneksel yöntemlerle hazırlanan isot ve domates salçasının sağlık ve lezzet açısından farkını ortaya koydu.

  • Ev yapımı vurgusu: Yılmayan, evde temizlenen ve hazırlanan ürünlerin "konserve tadında" olmadığını, gerçek lezzetin bu zahmette saklı olduğunu belirtti.

  • İsot tutkusu: Yarışma sunucusuyla yapılan sohbette, Şanlıurfa isotunun ve acısının insanı "yormayan" bir yapıda olduğu ifade edildi.

"BİZDE SAİD ÇOKTUR"

Yarışma koltuğuna oturduğu andan itibaren Şanlıurfa'nın misafirperverliğini ve neşesini stüdyoya taşıyan Mehmet Said Yılmayan, isminin hikayesini anlatırken sunucuyla girdiği diyalogla izleyicileri gülümsetti. Sunucunun "Mehmet'i mi Said'i mi kullanıyorsun?" sorusuna "İkisini bir, sizde Said çoktur ama bizde de çok" yanıtını veren Yılmayan, bölgenin kültürel yapısına ve isim geleneklerine de atıfta bulundu.

Şanlıurfa Karaköprü'de züccaciye sektöründe faaliyet gösteren 48 yaşındaki işletmeci, "30 mağazamız var, Elhamdülillah çalışıyoruz" diyerek Urfa'nın ticari potansiyelini de gözler önüne serdi.

FABRİKASYON DEĞİL EV İŞİ İSOT

Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri de Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti isot üzerine yapılan sohbetti. Yılmayan, gerçek isotun ve salçanın nasıl olması gerektiğini şu sözlerle özetledi:

"Fabrikasyon işi yaş ama ev işi inan konsere birebir. Evde elinle temizleyeceksin, domatesi kendin kurutacaksın. Acı adamı rahat bırakır, yormaz."

BÜYÜK FİNALE ADIM ADIM: TÜM JOKERLERİNİ HARCADI

Yarışma boyunca stratejik ve sakin bir performans sergileyen Mehmet Said Yılmayan, 100 bin TL değerindeki baraja ulaşmak için elindeki tüm imkanları kullandı. Yarışmanın en kritik dönemeçlerinden biri olan bu soruda, Yılmayan'ın elinde hiçbir joker hakkı kalmamıştı.

Tüm dünyadaki toplam dev panda nüfusu ne kadardır?

  • A: 2-3 arası

  • B: 20-30 arası

  • C: 200-300 arası

  • D: 2000-3000 arası

Yarışmacı Mehmet Said Yılmayan, elinde hiç joker kalmamasına rağmen "2000-3000 arası" olan D şıkkını işaretleyerek doğru cevaba ulaştı. Doğal yaşamı koruma vakıflarının verilerine göre; son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde dev panda nüfusu artış göstermiş ve bu sayı dünya genelinde 2 bin bandını aşmıştır.

Hangisi, Kemal Sunal'ın "Kemal" adlı bir karakteri canlandırdığı bir film değildir?

  • A:Gol Kralı

  • B:Sahte Kabadayı

  • C:Doktor Civanım

  • D:Garip

Panda sorusunu bilerek büyük bir başarıya imza atan Urfalı Mehmet Said Yılmayan, bu kez Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal ile ilgili teknik bir soruyla karşı karşıya kaldı. 100 bin TL barajını geçen yarışmacı, filmlerdeki karakter isimlerini ayırt etmeye çalışırken stüdyoda heyecanlı anlar yaşandı.

Said olması ve elendiği ya da takıldığı sorunun cevabının Kemal Sunal'ın Sait karakterini canlandırdığı "Gol Kralı"filmi olması, gecenin en unutulmaz ironisi oldu. Bu durum "isminin kaderiyle yarışmak" deyimini adeta stüdyoya taşıdı.

Fotoğraflar ATV resmi adresinden alınmıştır.