"İSRAİL ESKİ MÜHİMMATLARI KULLANMAYA BAŞLADI"

İRAN'DAN TEL AVİV'E AĞIR BOMBARDIMAN

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile güney bölgesinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

FÜZELER TEL AVİV SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı.

Haberde, Rosh Haayin isimli bir bölgede, İran füzesinin parçalarının düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.