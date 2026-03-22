"İSRAİL ESKİ MÜHİMMATLARI KULLANMAYA BAŞLADI"

ABD-İsrail-İran savaşı 24. gününde karşılıklı bombardımanlarla devam ediyor.
Takvim.com.tr Orda Doğu'daki ateş çemberinden dakika dakika aktarıyor...
İsrail ordusunun, İran'a yönelik saldırılarda eski mühimmat kullanmaya başladığı öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, İran'daki askeri üslere yönelik saldırılarda yarım asırdır depolarda tutulan ve isabet oranı düşük mühimmat kullanmaya başladı.
Ordunun, maliyetten tasarruf ve stokları tüketme amacıyla bu mühimmatları kullandığı kaydedildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen saldırıların haftalarca süreceğini kaydetti.
ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi.
Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı. İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.
Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İran ve Hizbullah'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.
10 BİNDEN FAZLA MÜHİMMAT KULLANILDI
İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti.
Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi.
İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı.
Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
KEREC VE URUMİYE DE HEDEF ALINDI
Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na göre, patlamalar Tahran'ın doğusunda meydana geldi.
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile güney bölgesinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.
FÜZELER TEL AVİV SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı.
Haberde, Rosh Haayin isimli bir bölgede, İran füzesinin parçalarının düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.
ABD ordusu, İran'a ait tek yönlü saldırı İHA'larının bulunduğu üslerin vurulduğunu duyurarak, o anların görüntülerini yayınladı. ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef almak için kullandığı tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) yeteneklerini ortadan kaldırmaya devam ettiğini duyurarak, İHA üslerine yapılan saldırıların görüntülerini yayınladı.
CENTCOM: "HİÇBİR ABD UÇAĞI DÜŞÜRÜLMEDİ"
Bir diğer açıklamada ise, İran'ın ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğü yönündeki iddiası yalanlanarak, "ABD kuvvetleri, Destansı Öfke Operasyonu sırasında 8 binden fazla muharebe uçuşu gerçekleştirdi. İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi" ifadelerine yer verildi.
Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu.
NBC News'e konuşan Fernandez de Cossio, ABD için "kesinlikle" bir tehdit oluşturmadıklarını belirterek, bu nedenle ada ülkesine uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyledi. ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığına değinen Fernandez de Cossio, şunları ifade etti: "Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz." Fernandez de Cossio, Küba'nın barışçıl bir ülke ve ABD ile masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi. ABD ambargosunun yol açtığı sıkıntılara değinen Fernandez de Cossio, "Bu çok ciddi bir durum ve mevcut koşullarla başa çıkabilmek için mümkün olan en aktif şekilde hareket ediyoruz. Bu ambargonun sonsuza dek sürmeyeceğini ve kalıcı olmayacağını umuyoruz." diye konuştu. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.
ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesini topçu atışları ve fosfor bombalarıyla hedef aldığı, İsrail askerleri ile Hizbullah arasında beldede çatışmaların yaşandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura beldesine topçu atışları ve fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi. Haberde, beldede İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi. İsrail ordusu dün de Nakura'ya karadan sızma girişiminde bulunmuş, Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına Tahran’dan sert tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump’ın sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Pezeşkiyan, paylaşımında, "İran'ı haritadan silme hayali, tarih yazan bir milletin iradesi karşısında duyulan çaresizlik ve acizliğin göstergesidir" ifadelerini kullandı. İran halkının tehditler karşısında daha da kenetleneceğini vurgulayan Pezeşkiyan,"Tehdit ve terör İran halkını daha da kenetler. Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar dışında tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Düzensiz söylemler ve pervasız tehditlere sahada kararlı şekilde karşılık vereceğiz"dedi.
TRUMP, "İRAN'I HARİTADAN SİLDİK" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD İran'ı haritadan sildi. Liderlikleri yok oldu, donanmaları ve hava kuvvetleri bitti, kesinlikle hiçbir savunmaları kalmadı ve anlaşma yapmak istiyorlar. Ben istemiyorum. Programın haftalar ilerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
İran, ABD ve İsrail'in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, ABD ve İsrail başta olmak üzere bölgedeki enerji santrallerine saldıracağını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ı enerji santrallerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'daki ekonomik çıkarlarının tamamen yok edilmesini amaçlayan "büyük cihat için her şeyin hazır" olduğu belirtilerek misillemede izlenecek yola ilişkin şu maddelere yer verildi:"Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve yıkılan enerji santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır. Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojisi (BİT) tesisleri geniş çapta hedef alınacaktır. Bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketler tamamen yok edilecektir. Bölgede ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santralleri meşru hedefimiz olacaktır."
"ÜLKEMİZİ SAVUNMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
İran'ın savaşı başlatan olmadığına işaret edilen açıklamada, "Ancak düşman enerji santrallerimize zarar verirse, ülkemizi ve halkımızın çıkarlarını savunmak için her şeyi yapacağız. Belirtilen hedeflerin durmaksızın yok edilmesi süreci başlayacak. ABD ile müttefiklerinin bölgedeki enerji, petrol ve sanayi altyapısını yok etme operasyonlarımızın devamını hiçbir şey engelleyemez." ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı'nın sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, boğazın henüz tamamen kapatılmadığı, İran'ın güvenlik ve çıkarlarının güvence altına alındığı belirli koşullar altında geçişin gerçekleştirilebileceği tekrarlandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani, Bin Ferhan, Hüseyin ve Pakistanlı yetkililerle görüşmelerinde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" değerlendirildi.
Dışişleri Kaynakları: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD’li yetkililerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı.
BAE Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 4 balistik füze ve 25 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in yerine vekil ataması yapıldığını duyurdu. Tabatabai, konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını söyledi ve göreve gelen kişinin kimliğini açıklamadı.
İran ordusunun, ülkenin güneyinde bir F-15 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduktan sonra uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarına düştüğü bildirildi.
İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, "birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" ifade edildi.
İsrail medyasının bildirdiğine göre, İran'ın attığı parça tesirli füzenin şarapnel parçaları İsrail'in orta kesiminde Tel Aviv ve Petah Tikva'ya düştü. Tel Aviv çevresinde patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Saldırı sonucu İsrail'de ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.
İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin ortak kesiminde geniş bir bölgede sirenlerin çaldığı kaydedildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İran füzelerinin önlenmesinin ardından Holon kentinde bazı noktalara şarapnel parçaları düştüğü aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre misillemede ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.
ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
İran’ın İsrail’in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan saldırılarının yankıları sürerken, İsrail ordusundan İran’a yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, yapılan bombardımanın ardından Tahran semalarından ateş ve dumanların yükseldiği görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "48 saat içerisinde Hürmüz'ü açın yoksa enerji altyapısını vururuz" tehdidi sonrası ABD savaş uçaklarının Lincoln gemisinden havalandığı gözlemlendi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde elektrik santrallerini vuracağı tehdidine karşılık, böyle bir durumda ABD ve İsrail’in altyapılarını hedef alacağını açıkladı.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.
ABD Başkanı Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 10'u ağır 84 kişinin yaralandığını belirtti.
Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde Arad kentine bir füzenin doğrudan isabet ettiğini açıkladı.
Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 84 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta ve 55'inin hafif olduğu, 4 kişinin de panik nedeniyle tedaviye alındığı kaydedildi.
İran'ın İsrail'in güneyine yönelik dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.
Arad ve Dimona kentlerine İran füzeleri doğrudan isabet etmiş, Dimona'da da onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.
Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı.
İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.
İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.
Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çok ciddi tahribat meydana gelirken sadece Arad'da en az 9 bina büyük hasar aldı.
İran füzelerinin doğrudan isabet ettiği iki bölgede de onlarca kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.
"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.
Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti. Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.
İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemelerinde füze parçaları çok sayıda bölgeye düşmüş, Dimona ve Arad kentlerine ise İran füzeleri doğrudan isabet etmişti. Füzelerin düştüğü iki bölgede ağır hasar meydana gelmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım meydana gelirken en az 33 kişi yaralandı.
İran, kısa bir süre önce İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan art arda iki dalga halinde misilleme yaptı. İran füze parçalarının bazı bölgelere düştüğü bildirilirken Arad'da bir noktaya İran füzesinin doğrudan isabet ettiği aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 33 yaralının Soroka Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Yaralıların 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtilen açıklamada,12 kişinin orta ve 17 kişinin de hafif yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran füzesinin isabet ettiği bölgeye arama kurtarma için askerlerin, ambulans ve helikopterlerin sevk edildiği kaydedildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesine yaptığı misilleme saldırısında, nükleer araştırma merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi almadığını bildirdi.
UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada,"UAEA'nın, İsrail'in Dimona kentine bir füzenin isabet etmesiyle ilgili haberlerden bilgisi olup, Negev Nükleer Araştırma Merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bölge ülkelerinde gelen bilgilere göre radyasyon seviyesinde bir anormallik tespit edilmediği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, özellikle nükleer tesis çevresinde azami askeri itidal gösterilmesi çağrısını yineledi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran'a düzenledikleri saldırılarda "yolu yarıladıklarını" söyledi.
Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı video mesajda, İran ve Lübnan'a karşı yürüttükleri saldırılar ile İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'yı hedef alan füze saldırısına ilişkin konuştu.
İran'a 22 gündür düzenledikleri saldırılarda "yolun yarısına geldiklerini" söyleyen Zamir, Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı 1 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı'nda da saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.
Zamir, İran yönetimine ciddi zarar verdiklerini ve bunun stratejik, askeri ve ekonomik bir başarıya dönüşmek üzere olduğunu iddia etti.
Lübnan'ın güneyinde giriştikleri kısıtlı kara saldırılarının devamına ilişkin planları onayladığını açıklayan Zamir, "Artık çevreleme yok. İnisiyatif var. Önleyici eylem var." ifadeleriyle saldırılarını şiddetlendireceklerine işaret etti.
DİEGO GARCİA'YA FÜZELERİ İRAN'IN ATTIĞI İDDİASI
Genelkurmay Başkanı Zamir, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'nın iki orta menzilli balistik füze ile hedef alınmasına da değindi.
İran'ın, Diego Garcia adasında bulunan İngiltere ve ABD'ye ait ortak üsse 4 bin kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia eden Zamir, atılan füzelerin menzilinin Avrupa başkentlerine kadar uzandığını ileri sürdü.
Hint Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adada bulunan Diego Garcia Üssü, ABD'nin bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerini konuşlandırdığı stratejik üs olarak öne çıkıyor.
ABD-İsrail'in İran saldırılarına ilişkin 15 Mart'ta Amerikan CNN televizyonuna konuşan Zamir, Hamursuz Bayramı'na kadar saldırı planlarının hazır olduğunu, ayrıca bayram sonrası üç haftayı içeren daha kapsamlı planlarının da mevcut olduğunu söylemişti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü süreçte, Tahran yönetimi gece yarısından itibaren İsrail’e yönelik sekizinci dalga misilleme saldırısını gerçekleştirdi. Son saldırıda, İsrail’in güneyindeki liman kenti Eilat’ta sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girerek füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği öne sürüldü.
Eilat’a yönelik füze salvosunun, İran’ın daha önce İsrail’in güneyinde, Dimona Nükleer Tesisi’nin de bulunduğu bölgeyi hedef alan ardışık iki saldırı dalgasının ardından geldiği belirtildi.
Böylece İran, gece yarısından bu yana İsrail’e yönelik toplam 8 dalga misilleme gerçekleştirmiş oldu. Bu saldırıların altısının Dimona bölgesini hedef aldığı, birinin hem Dimona hem İsrail’in orta kesimlerine yöneldiği, son saldırının ise Eilat kentini hedef aldığı kaydedildi.
İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında, ülkenin güneyinde yer alan ve nükleer tesisin bulunduğu Dimona bölgesi hedef alındı. Saldırının ardından İsrail’in hava savunma sistemlerinin devreye girmesine rağmen füzeleri engelleyemediği ortaya çıktı.
İran'ın İsrail'de hedef aldığı Dimona Nükleer tesisinde en az 44 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduklarını duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.
ABD ordusunun iki gün önce düzenlediği saldırının, kara kuvvetleri muharebe tarihindeki en uzun menzilli topçu atışı olduğunu kaydeden Cooper, hassas güdümlü füzelerle İran'a ait askeri altyapının hedef alındığını aktardı.
İran'ın son üç haftada muharebe kapasitesinde önemli ölçüde kayıp yaşadığını ileri süren Cooper, İran'a ait binlerce füze, gelişmiş insansız hava aracı (İHA) ve uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiğini savunduğu deniz unsurlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Cooper, İran'ın füze ile İHA kullanım kapasitesinin çatışmanın başına kıyasla ciddi şekilde azaldığını iddia ederek, "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir süre içinde bir donanmanın en büyük imhası anlamına geliyor."ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'da "dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini" kurduklarını savunan Cooper, "Özellikle Körfez ortaklarımız, İran'ın binlerce İHA saldırısına karşı savunma yaparak ortaklıklarımızın gücünü açıkça gösterdi." dedi.
Cooper, bu hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bununla birlikte İran'ın o bölgedeki "seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneğinin azaldığını" öne sürdü.
İsrail ordusu, bu sabah İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarıldı.
Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD’nin İran’daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Kurum, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıklamıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik hava saldırılarının "sığınak delici" bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.