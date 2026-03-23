MURAT KAPKİ: HÜSEYİN KÖKSAL "SİSTEM"İN İÇİNDE İNAN GÜNEY'İN DE OLDUĞU SÖYLEDİ



İddianamede Murat Kapki'nin 7 Ağustos 2025'te verdiği ifadesine de yer verildi. Kapki'nin ifadesinde İnan Güney ile ilgili şu cümlelere yer verdi: "…İhale tarihinden bir gün önce beni Beşiktaş Belediye başkan yardımcısı Ozan İş FaceTime üzerinden arayarak ihaleye katılmamamı istedi. Ben de nedenini sorduğumda burayı Beltaş'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini söyledi. Ben de bana bir oyun mu kuruyorsunuz diye sordum, o da bana hayır tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi. Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı ve Beltaş'a verildi. Buradaki amaç Beltaş üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir. Şu an Beyoğlu belediye başkanı olan İnan Güney daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Beltaş'ın genel müdürüydü. Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve Beltaş'ta hâlen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Öztürk, İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum "sistem" içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir..."



MAKAM ODASINDA HASTANE PAZARLIĞI



Serkan Öztürk'ün 17 Haziran 2025'te verdiği ifadesinde şunları söyledi: "…Hastane satışı ile ilgili olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney' in Beyoğlu Belediyesi' ndeki odasında hastanenin kiracısı Metcer firmasının sahibi Alper Çelik ile Ozan İş ile birlikte toplantı yaptık toplantıda Alper Çelik çok düşük bir rakam olan 250.000.000 TL teklif ederek hastaneyi satın almak istedi. İnan Güney' in yönlendirmesi ile Ozan İş bu konuda belediyeyi ikna etmeye çalıştı. Ben bu durma karşı çıkarak durumu Rıza Akpolat' a aktararak hastanenin bu kadar düşük fiyata satılmasının yanlış olduğunu ilettim. Sonrasında Ozan İş'e yeni bir ekspertiz raporu alması için yönlendirdim bunu sonucunda da 320.000.000 TL lik bir rapor alındı. Bu süreçte daha fazla alıcıya ulaşmak için hastane satışı gecikmiş ve belediyenin çek ödemelerinin yaklaştığı bir dönemde apar topar satış işlemi gerçekleştirilmiştir…"

"PANOLAR İNAN GÜNEY'İN İSTEDİĞİ FİRMALARA KİRALANDI"



Mustafa Mutlu'nun 11 Mayıs 2025 tarihinde alınan ifadesinde ise şu ifadelere yer verildi: "…Reklam panolarının İnan Güney'in BELTAŞ yönetim kurulu başkanlığı döneminden itibaren İnan Güney' in kontrolündedir. Bu panolar İnan Güney'in istediği firmalara kiralanmıştır. Bu firmaların bir çoğunun bağlantısı soy ismini bilmediğim Serkan isimli 40 yaşlarında orta boylu esmer görünce tanıyabileceğim kişidir. Bu kişi İnan Güney' i talimatlarıyla Ozan İş kontrolünde BELTAŞ' ın reklam işlerini yönetmektedir. Beşiktaş Belediyesi parasal sorunlar nedeniyle reklam panolarına ilişkin 10 yıllık büyük bir ihale yapmaya kara verdi. Beşiktaş Belediyesi'nden 10 yıllık ihale yapma yetkisi alındı. Bu sebeple şartname hazırlıklarına başlandı. Bazı firmalarla tahmini bedele ilişkin görüşmeler yapıldı. Serkan Ozan İş ve İnan Güney' in söylemine göre İlbaklar ile bağlantılıdır. Bu süreçte İlbakların temsilcisi olarak görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerden bir tanesi Serkan Ozan İş, Alican Abacı ve benim katılımımla Park fora isimli lokantada yapılmıştır. Bu toplantıda Serkan isimli şahıs şartnamedeki birçok maddeyi İlbakların lehlerine değiştirilmesini talep etmiştir. Toplantıda dosyaya sunduğum iki sayfadan ibaret değişiklik taleplerini bize vermiştir. Ben bu taleplerin bir çoğunu maddelerin tek firmaya yönlendiren maddeler olması nedeniyle kabul etmedim. Şartnamede benim kabul etmediğim değişikliklerin ihale sürecinde şartnameye girip girmediğini bilmiyorum. Benim dışımda teftiş müdürü Ertuğrul ve Mali hizmetler Müdürü İlknur Irmak'ta karşı çıkmıştır…"

"MÜLKİYETİ BELTAŞ'TAKİ HASTANE SATIŞI İÇİN BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANIYKEN GÖRÜŞTÜ"



Özel Etiler Hastenesi'nin sahibi Alper Çelik, "Mülkiyeti Beltaş'a, Etiler' de bulunan binada kiracıydım. Özel Etiler Hastanesi isimli hastanem vardı. 2024 Eylül ayında haklarımı başka bir firmaya devrettim. Hastane binası 2024 yılı Temmuz ayında Aziz İhsan Aktaş' a satıldı… Bina satılmadan evvel bir gün Ozan İş beni aradı, 'Beyoğlu Belediyesi'ne gelir misiniz?' dedi. Belediyeye gittiğimde İnan Güney, Ozan İş ve Ali Rıza Yılmaz ile görüştüm. İnan Güney de 'bana binayı alabiliyorsan' al dedi. İstenen parayı ödeyemeyeceğimi söyleyince 'sağlık olsun o zaman, biz uygun teklif verene verelim' dedi. İnan Güney bu görüşme yaşandığında Beyoğlu Belediye Başkanıydı…"

ADRESE TESLİM İHALE İDDİASI



Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı 26 Haziran 2025'te verdiği ifadesinde, "…Ozan İş ile İnan Güney'in yakın bir ilişkisi vardır. Birlikte iş takip eder, reklam panolarını istedikleri kişilere verirlerdi. Beltaş'ın büyük reklam ihalesi 2024 yılının sonlarına doğru yapılacaktı. Reklam ihalesi sürecinde yapılan toplantıların iki tanesine katıldım. Serkan Öztürk, Ozan İş ve İnan Güney aracılığıyla ihale şartlarını ve ihale sürecini kendi istediği gibi değiştirmek için taleplerde bulunuyordu. Bu konuda Ozan İş ve Mustafa Mutlu ile görüşmeler yapıyordu. Benim bu sürece hiçbir dahilim olmadı. Teknik işlerden anlayan birisi de değilim. Serkan Öztürk, İlbaklarla bağlantılı biridir. İnan Güney'in de yakın arkadaşıdır. Okul arkadaşları olduklarını biliyorum. Beltaş'a ait reklam panoları Beşiktaş Belediyesi'ne devredildi. Belediye ihaleyle işi Beltaş'a verdi. Beltaş da doğrudan İlbaklara panoları verecekti…"dedi. GÜNEY'İN EŞİNE VOLVO XC-90 RÜŞVETİ



CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesine göre; 2019'da Beyoğlu Belediye Başkanı olmadan önce İnan Güney, Rıza Akpolat ve Serkan Öztürk, İlbak Holding patronu Murat İlbak'la görüşüp bir reklam işi verdiler; karşılığında Güney ve Akpolat'a 30 milyon lira ödendi. Güney'in eşine lüks Volvo XC90 hediye edildi.