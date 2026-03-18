Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişisel verilerine yönelik yürütülen sistemli saldırı, güvenlik birimlerinin titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı. Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan 3 ismin PKK/KCK ve FETÖ ile bağlantısı ile bu kişilerin verileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ulaştırmasına ilişkin telefon trafiği belgelendi.Bakan Gürlek'ten Özel'e belgeli yanıt!
3 İSMİN PKK FETÖ BAĞLANTILARI DEŞİFRE EDİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yürütülen sistematik operasyonda örgüt izi çıktı.
Özel'in 20 tapuyu gündeme getirmesine rağmen sadece 4 tapu kaydı olan Gürlek hakkındaki bilgileri TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan 3 ismin PKK/KCK ve FETÖ ile bağlantıları deşifre edildi.
TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre, Gürlek'in bilgilerinin Antalya, Afyonkarahisar ve Çorum'dan sorgulandığı belirlendi. Resmi belgeler ve HTS kayıtları; Adalet Bakanı'na yönelik bu kuşatmanın, terör örgütlerine (FETÖ ve PKK) müzahir isimler eliyle gerçekleştirildiğini ve sonuçların siyasi bir kanala CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel'e aktarıldığını açıkça gösterdi. Devletin en üst yargı bürokrasisine yönelik bu "veri operasyonu"hakkında adli mercilerin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü öğrenildi.
ÖZEL'E 8 KEZ ÇAĞRI BIRAKTI
Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.'ya ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptandı.
KONTAKLAR 2025'TE FETÖ'DEN İFADE VERMİŞTİ
Bu aramalardan sonra internet tabanlı görüşme yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Diyar Akdağ'ın babası Dursun Akdağ'ın ise Kerim D. üzerinden Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile irtibatlı olduğu belirlendi. Diyar Akdağ'ın babasının ayrıca 2019-2025 yılları arasında Yalova'da HDP eylemlerine katıldığı, CHP Yalova üyesi olduğu, amcası, dayısı ve 3 yakınının terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlarından işlem gördüğü, bu suçtan yakınlarının tutuklandığı belirlendi. Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz'ün ise 12 Şubat 2026 günü saat 15:38'de Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı belirlendi. Demiröz'ün, Ali Sarıtaş üzerinden CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu, sorgulama sonrasında defalarca bir araya geldiği konum birliktelikleriyle saptandı. Oğlu Beytullah D.'nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kaydedildi.
VERİLERİSORGULADIVEKİLİ ARADI
Çorum Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar ise 31 Ocak 2026'da saat 11:40'ta Bakan Gürlek'in zemin ve mülkiyet bilgilerini sorguladı. Sabancılar'ın sorgulama yaptığı gün CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer adına kayıtlı olan ve CHP Genel Merkezi'nce kullanılan hattan arandığı belirlendi. Sabancılar'ın Mehmet Kurtçu aracılığıyla CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz ile koordineli hareket ettiği saptandı. Sabancılar'ın kız kardeşi Menşure A.'nın Diyarbakır Silvan'da görev yaparken PKK/KCK terör örgütüne müzahir kişilerle bağlantılı olduğu, ölen eniştesi Mehmet Şeyhmus A.'nın ise 1991'de Şırnak'ta PKK/KCK'nın şehir komitesinde yer aldığı için gözaltına alındığı belirlendi.
Haber: Halit Turan