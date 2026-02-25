CHP'deki Ekremci CIA çeteleri ve Hüseyin Gün! Gürsel Tekin'den "bayramlık" bomba: Şaibeli kongrede 70 daire kimlere gitti?

CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını düşünen ve "kendini gerçek CHP'liler" olarak niteleyen bir grup partili, İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Bayramlaşma törenine getirilen baklava kutusunu gören Tekin, Manavgat'taki rüşvet skandalına gönderme yaptı. Casusluktan tutuklu ajan Hüseyin Gün'ün ismini verip CHP'deki "Ekremci CIA çeteleri"ne daldı. CHP'li Tekin, parti içi muhalefete "Ne zaman partinize sahip çıkacaksınız?" çağrısı yaptı. Şaibeli İstanbul Kongresinde delegelere oy karşılığı verilen 70 daireyi gündeme getirdi.

  • CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında Manavgat Belediyesi'ndeki baklava kutusu rüşvet olayına gönderme yaptı.
  • Tekin, İmamoğlu'nun sosyal medya trollerini 'Hüseyin Gün'ün çeteleri' olarak tanımlayarak İBB'deki casusluk davasına atıfta bulundu.
  • Programda kongre döneminde delegelere 70 daire verildiği iddiası gündeme getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet, yolsuzluk ve şaibe gölgelerini üzerinden atamıyor.

İBB, Beşiktaş, Antalya, Manavgat vb. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk davaları devam ederken; 38. Olağan Kurultaya ilişkin dava istinafta bekliyor.

CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını düşünen parti içi muhalefet çokta üçüncü yol arayışına girdi. Ankara'daki "Köşebaşı" isimli mekanda yapılan ve aralarında aktif milletvekillerinin de bulunduğu 6.5 saatlik sır toplantı bunun ilk işaret fişeği oldu.

O toplantıya katılan isimlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin idi.

Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak açıklamalarda bulundu (Haberin fotoğrafları AA'dan alındı)

CHP'NİN AĞIR TOPLARI PROGRAMA KATILDI

Tekin son olarak kendini "Gerçek CHP'liler" olarak tanımlayan bir grupla CHP İstanbul İl Başkanlığında "bayramlaşma" programı düzenledi. Takvim.com.tr'nin de davetli olduğu programa aralarında eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in de olduğu CHP'nin ağır topları katıldı.

Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" göndermesi


Programda Özgür Özel'e, CHP'nin mevcut yönetimine, Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasına ve "Eko"sistemin trollerine yapılan göndermeler gündem oldu.

Gürsel Tekin baklava kutusundaki rüşvet skandalı üzerinden CHP yönetimine göndermede bulundu

ÖZGÜR ÖZEL'E "BAKLAVA KUTUSU" GOLÜ: BU KUTULAR ÇOK TEHLİKELİDİR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, bayramlaşma törenine getirilen baklava kutusunu görünce "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir. Onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş…"dedi.

Manavgat'taki bakla kutusundaki rüşvete suç üstü

Bilindiği üzere CHP'li Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindeki rüşvete suç üstü yapılmıştı.

CHP'DEKİ "CIA" ÇETELERİ

Kendisinin ve yönetiminin göreve getirilme sürecini anlatan Tekin, CHP'de partici ve partili başlıklı iki tür grup bulunduğunu, kendilerinin partili grupta yer aldığını kaydetti. İmamoğlu'nun troll ağını "Hüseyin Gün'ün çeteleri" olarak tanımladı.

CIA ajanı Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu aynı karede. Casus Gün, İmamoğlu'nun seçim kampanyası için çalışma yürütmüştü



Zaman zaman görevleri dolayısıyla saldırılara maruz kaldığını aktaran Tekin, "Zaman zaman Hüseyin Gün'ün '153 bin kişilik ordu kurdum.' dediği ordunun saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz ya aman ha onları sizin yoldaşlarınız ya da sizin gibi partidaşlarınız olarak kabul etmeyin. Onlar sizden değiller. Onlar bizim tertemiz altı okumuzu, bayrağımızı kullanan, kirli emelleri olan Hüseyin Gün'ün çeteleridir"diye konuştu.

Gürsel Tekin kongre döneminde delegelere 70 daire verildiğini itirafçı beyanlarını örnek vererek gündeme getirdi

PARTİ İÇİ MUHALEFETE ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında parti içi muhalefete de "Ne zaman partinize sahip çıkacaksınız?"çağrısı yükseldi.

KONGRE DÖNEMİNDE 70 DAİRE VERİLDİ

Gürsel Tekin, şaibeli İstanbul İl Kongresi ve kurultay sürecindeki "delegelere 70 daire verildi" itirafının altını çizdi.

"73 tane itirafçının itiraflarını görüyorsunuz. Parti yöneticileriyle ilişkilerini görüyorsunuz. Kızıyorlar, şimdi bakın burada itirafı var. Kongre döneminde 70 daireyi kimlere verdiğini söylüyor. Bunlar sizi rahatsız etmez mi Sayın milletvekilleri?"diye sordu.

