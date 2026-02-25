Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet, yolsuzluk ve şaibe gölgelerini üzerinden atamıyor. İBB, Beşiktaş, Antalya, Manavgat vb. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk davaları devam ederken; 38. Olağan Kurultaya ilişkin dava istinafta bekliyor. CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını düşünen parti içi muhalefet çokta üçüncü yol arayışına girdi. Ankara'daki "Köşebaşı" isimli mekanda yapılan ve aralarında aktif milletvekillerinin de bulunduğu 6.5 saatlik sır toplantı bunun ilk işaret fişeği oldu. O toplantıya katılan isimlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin idi.

Tekin son olarak kendini "Gerçek CHP'liler" olarak tanımlayan bir grupla CHP İstanbul İl Başkanlığında "bayramlaşma" programı düzenledi. Takvim.com.tr'nin de davetli olduğu programa aralarında eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in de olduğu CHP'nin ağır topları katıldı.

Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" göndermesi



Programda Özgür Özel'e, CHP'nin mevcut yönetimine, Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasına ve "Eko"sistemin trollerine yapılan göndermeler gündem oldu.

Gürsel Tekin baklava kutusundaki rüşvet skandalı üzerinden CHP yönetimine göndermede bulundu



ÖZGÜR ÖZEL'E "BAKLAVA KUTUSU" GOLÜ: BU KUTULAR ÇOK TEHLİKELİDİR



CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, bayramlaşma törenine getirilen baklava kutusunu görünce "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir. Onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş…"dedi.

Manavgat'taki bakla kutusundaki rüşvete suç üstü



Bilindiği üzere CHP'li Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindeki rüşvete suç üstü yapılmıştı.