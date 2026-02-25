Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet, yolsuzluk ve şaibe gölgelerini üzerinden atamıyor.
İBB, Beşiktaş, Antalya, Manavgat vb. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk davaları devam ederken; 38. Olağan Kurultaya ilişkin dava istinafta bekliyor.
CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını düşünen parti içi muhalefet çokta üçüncü yol arayışına girdi. Ankara'daki "Köşebaşı" isimli mekanda yapılan ve aralarında aktif milletvekillerinin de bulunduğu 6.5 saatlik sır toplantı bunun ilk işaret fişeği oldu.
O toplantıya katılan isimlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin idi.
Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" göndermesi
CHP'NİN AĞIR TOPLARI PROGRAMA KATILDI
Tekin son olarak kendini "Gerçek CHP'liler" olarak tanımlayan bir grupla CHP İstanbul İl Başkanlığında "bayramlaşma" programı düzenledi. Takvim.com.tr'nin de davetli olduğu programa aralarında eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in de olduğu CHP'nin ağır topları katıldı.
Programda Özgür Özel'e, CHP'nin mevcut yönetimine, Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasına ve "Eko"sistemin trollerine yapılan göndermeler gündem oldu.
ÖZGÜR ÖZEL'E "BAKLAVA KUTUSU" GOLÜ: BU KUTULAR ÇOK TEHLİKELİDİR
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, bayramlaşma törenine getirilen baklava kutusunu görünce "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir. Onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş…"dedi.
Bilindiği üzere CHP'li Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindeki rüşvete suç üstü yapılmıştı.
CHP'DEKİ "CIA" ÇETELERİ
Kendisinin ve yönetiminin göreve getirilme sürecini anlatan Tekin, CHP'de partici ve partili başlıklı iki tür grup bulunduğunu, kendilerinin partili grupta yer aldığını kaydetti. İmamoğlu'nun troll ağını "Hüseyin Gün'ün çeteleri" olarak tanımladı.
Zaman zaman görevleri dolayısıyla saldırılara maruz kaldığını aktaran Tekin, "Zaman zaman Hüseyin Gün'ün '153 bin kişilik ordu kurdum.' dediği ordunun saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz ya aman ha onları sizin yoldaşlarınız ya da sizin gibi partidaşlarınız olarak kabul etmeyin. Onlar sizden değiller. Onlar bizim tertemiz altı okumuzu, bayrağımızı kullanan, kirli emelleri olan Hüseyin Gün'ün çeteleridir"diye konuştu.
PARTİ İÇİ MUHALEFETE ÇAĞRI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında parti içi muhalefete de "Ne zaman partinize sahip çıkacaksınız?"çağrısı yükseldi.
KONGRE DÖNEMİNDE 70 DAİRE VERİLDİ
Gürsel Tekin, şaibeli İstanbul İl Kongresi ve kurultay sürecindeki "delegelere 70 daire verildi" itirafının altını çizdi.
"73 tane itirafçının itiraflarını görüyorsunuz. Parti yöneticileriyle ilişkilerini görüyorsunuz. Kızıyorlar, şimdi bakın burada itirafı var. Kongre döneminde 70 daireyi kimlere verdiğini söylüyor. Bunlar sizi rahatsız etmez mi Sayın milletvekilleri?"diye sordu.