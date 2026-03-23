Trump'ın İran saldırısını 5 gün ertelemesi petrol fiyatlarını düşürdü

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararının ardından yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu.

  • ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik askeri saldırıyı 5 gün erteleme kararı aldı.
  • Brent petrolün varil fiyatı, Trump'ın erteleme kararının ardından yüzde 9 düşerek 96,96 dolara geriledi.
  • Trump, ABD ve İran'ın son 2 günde Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için verimli görüşmeler yaptığını açıkladı.
  • ABD Başkanı, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine yönelik her türlü askeri saldırıyı erteleme talimatı verdi.
  • Trump, erteleme kararının devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olduğunu belirtti.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 9 azalarak 96,96 dolara düştü.

Cuma günü 107,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,41 dolardan tamamladı.

Petrol (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve AA'dan alınmıştır)

KAPANIŞA GÖRE YÜZDE 9 AZALDI

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.21 itibarıyla Cuma günkü kapanışa göre yüzde 9 azalarak 96,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,75 dolardan alıcı buldu.




ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımı

TRUMP'TAN 5 GÜNLÜK ERTELEME KARARI

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdiğine yönelik açıklaması etkili oldu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerine yer verdi.

PAZAR GÜNÜ 48 SAATLİK SÜRE VERMİŞTİ

Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

İran basını da Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerine karşılık Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak bu tesislerin hedef alınacağını belirtmişti.

