FETÖ-CHP ittifakı sosyal medyada derinleşiyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel aleyhindeki her söyleme karşı linç operasyonu düzenleyen trol çetesi fondaşları da pes ettirdi. CHP'ye yakın Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında CHP ile FETÖ arasındaki ilişki iddialarına dair sosyal medya ağları, mali transferler ve yargıya yansıyan skandallar üzerinden çeşitli iddialar sıraladı.

Barış Terkoğlu, Adalet Bakanlığı kaynaklarından bilgi alması sonrası kendisine yönelik "örgütlü operasyon" başlatıldığını belirttiği yazısında, operasyonun düğmesine FETÖ trolleri tarafından basıldığını, ardından firari örgüt mensupları Emrullah Uslu ve Cevheri Güven'in aleyhte programlar yaptığı ve son olarak bazı CHP'li hesapların söz konusu ağa katıldığını ifade etti. Terkoğlu FETÖ dümenine su taşıyan CHP'lileri "altı oklu balıklar" diye ifade etti.

Muhalif görünümlü FETÖ ağlarına dikkat çeken Terkoğlu, "Etkili Haber" isimli X hesabının Kanada'da FETÖ ile iş tutan bir avukat tarafından yönetildiğini, "Sebastian Trudeau" ismini kullanan hesabın ise aynı merkezden kontrol edildiği sözlerine ekledi.

Terkoğlu, sosyal medyada linç kampanyası başlatan FETÖ'cü hesapların Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel fotoğrafları kullandığını ifşa ederek FETÖ ile CHP'nin ortak ayak izine parmak bastı.

Teroğlu, "Ergenekoncu pislik, Kemalist p..., Türkan Saylan'ın eniği... Ne zaman kutum bu küfürlerle dolsa içim rahatlar. ABD'de gün ışıdıktan sonra gelen mesajlara bakar, 'Oh, işimi iyi yapmışım' derim. Ancak geçen salıdan beri bunlara Özel-İmamoğlu fotoğraflılar eklenince şaşırdım." dedi.

TERKOĞLU'NUN İSMİNİ VEREMEDİĞİ FİRARİ FETÖ'CÜ

Takvim.com.tr FETÖ ile CHP'nin sosyal medya ittifakını gözler önüne seren yayınlarıyla maskeleri düşürmüştü.

Barış Terkoğlu'nun bahsettiği hesaplardan "Av. Sebastian Trudeau" kod adlı X hesabını FETÖ'cü firari sözde avukat Orhun Çetinyürek'in yönettiği ortaya çıkmıştı.

Terkoğlu'nun ismini veremediği tescilli FETÖ'cü Orhun Çetinyürek, muhalefet lehine sosyal medyada kara propaganda yürüten Etkili Haber isimli hesabı da yönetiyor.

Firari FETÖ'cü Çetinyürek, sığındığı Kanada'da yaşıyor.

TROL AĞINDA 'KARABAT'AK İŞLER

Yakın dönemde medyaya yansıyan bilgilere göre CHP'nin, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklemek için geçmişte FETÖ ile bağlantısı saptanan "Siyahserit1", "Daily Türkist", "Zaytung", "Toplumsal Muhalefet", "Uyandırma Servisi" gibi yüksek takipçili hesapları satın aldığı belirlendi.

Bu hizmetler karşılığında Mag Üniversal şirketinin sahibi Kerem Yıldırım aracılığıyla CHP Genel Merkezi'ne aylık yaklaşık 2,1 milyon TLtutarında fatura kesildiği öne sürüldü. Sürecin CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat koordinasyonunda yürütüldüğü iddia edildi.

FETÖ'DEN CEZA ALDILAR

CHP içerisindeki isimlerin FETÖ ile bağlantıları dava dosyalarına da yansıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinde "GM" (Genel Müdürler) grubuna üye olduğu ortaya çıkmıştı. CHP'li Gürsul'un 2015 seçimleri öncesi FETÖ mensuplarıyla strateji içerikli yazışmalar yaptığı tespit edilmişti.

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği saptamasıyla yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ zanlısı eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

KOD ADI NAVARHOS

Aynı Eren Erdem, CHP'deki hizip savaşında Kemal Kılıçdaroğlu'nun safında yer alarak Ekrem İmamoğlu ekibinin oluşturduğu troll çetesini ifşalamıştı.

CHP'nin eski Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, 'Navarhos' adlı dosyada trol şebekesinin çalışma prensibini tek tek açığa çıkarmıştı. Eren Erdem, Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu yönetiminin 'Navarhos' adını verdiği 600 kişilik troll şebekesi kurduğunu ve 46 milyon TL harcadığını açığa çıkararak sahte hesapları deşifre etmişti.

CHP'li Eren Erdem, X'te @ekremcisokrat uzantılı Ekremist Sokrat isimli hesabın, partinin mevcut Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tarafından yönetildiğini ilan etmişti.

CHP GÖRÜNÜMLÜ KÖKÜ DIŞARIDA TROLLER

Öte yandan X'e gelen son güncellemenin ardından sosyal medyada Türkiye ve İslam karşıtı etki ajanlığı yapan birçok hesabın yurt dışı menşeli olduğu ortaya çıkmıştı. İfşa olan hesapların genellikle Atatürkçü, seküler milliyetçi, ateist ve CHP'li kimliğiyle paylaşımlarda bulunması dikkat çekmişti.

Sistematik biçimde İsrail ve siyonizm güzellemesi yapan ve Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destekten ötürü AK Parti'ye yönelik kara propaganda yürüten "İzzet Murat Güler" isimli sosyal medya hesabının İsrail menşeli olduğu ortaya çıktı.

Atatürkçülüğe soyunarak İslam karşıtı ve yaptığı dezenformasyonlarla Türkiye aleyhine propaganda yürüten "ATAKIZ" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Almanya menşeli olduğu tespit edildi.

Atesit kimliğiyle Atatürkçülük ve darbe çığırtkanlığı yapıp İslam'a saldıran "Evrimci Zeus" isimli sosyal medya kullanıcısının Hollanda'dan paylaşımlar yaptığı belirlendi.

İmamoğlu propagandası yürüten "Ekrem İmamoğlu News" ve "Büyükşehir Çalışıyor" hesaplarının Kuzey Amerika ve ABD'den yönetildiği belirlendi.

GÜRLEK'E ORTAK OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan şahısların FETÖ ve PKK/KCK bağlantısı açığa çıkmıştı. Muharrem Demiröz, Diyar Akdağ ve Veli Sabancılar isimli şahısların, Gürlek hakkındaki bilgileri TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayıp manipüle ederek CHP'ye aktardığı öğrenilmişti. CHP lideri Özel'in Bakan Gürlek hakkında 20 tapuyu gündeme getirmesine rağmen Gürlek'in sadece 4 tapu kaydı olduğu saptanmıştı.

TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre, Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü Muharrem Demiröz'ün 12 Şubat 2026 günü saat 15:38'de Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı, Ali Sarıtaş üzerinden CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu ve bu şahısla sorgulama sonrasında defalarca bir araya geldiği konum birliktelikleriyle saptandı.

Muharrem Demiröz'ün oğlu Beytullah D.'nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kayıtlara geçti.