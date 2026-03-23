Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, 61 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Müzik yapımcısı Erol Köse hayatını kaybetti Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattığını açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir"ifadeleri kullanıldı.