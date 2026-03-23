Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, 61 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.Müzik yapımcısı Erol Köse hayatını kaybetti
Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir"ifadeleri kullanıldı.
YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ
Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.
Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.
"HELALLİK İSTEDİ" İDDİASI
Yapımcı Erol Köse'nin ölüm haberinin ardından, son zamanlarda çevresini arayıp helallik istediği iddia edildi.
KİM BU EROL KÖSE? MÜZİK HAYATINA KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ İLE BAŞLADI
1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin tanınmış yapımcı ve eski şarkıcıları arasında yer alıyor.
Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.
2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.