The New York Times'ın ABD'li savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre, üst düzey askeri isimler, İran'daki olası operasyonlara destek amacıyla ABD ordusuna bağlı 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir muharip tugayın ve karargâh unsurlarının bölgeye konuşlandırılması ihtimali üzerinde duruyor. Yetkililer, söz konusu planlamanın henüz "ihtiyatlı değerlendirme" aşamasında olduğunu vurgulayarak, Pentagon ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) bu yönde verilmiş herhangi bir resmi emir bulunmadığını ifade etti. Kurumlar ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

"ACİL MÜDAHALE GÜCÜ" DEVREYE GİREBİLİR Değerlendirilen senaryolarda, 82. Hava İndirme Tümeni'nin yaklaşık 3 bin askerden oluşan ve 18 saat içinde dünyanın herhangi bir noktasına sevk edilebilen "Acil Müdahale Gücü" tugayının kullanılması öne çıkıyor. Bu birliklerin, İran'ın ana petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nı ele geçirme operasyonunda görev alabileceği belirtiliyor. Alternatif bir seçenek olarak ise, bölgede halihazırda konuşlu 31. Deniz Piyade Sefer Birliği'nden yaklaşık 2 bin 500 askerin ilk saldırıyı gerçekleştirmesi de değerlendiriliyor.