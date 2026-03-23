The New York Times'ın ABD'li savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre, üst düzey askeri isimler, İran'daki olası operasyonlara destek amacıyla ABD ordusuna bağlı 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir muharip tugayın ve karargâh unsurlarının bölgeye konuşlandırılması ihtimali üzerinde duruyor.
Yetkililer, söz konusu planlamanın henüz "ihtiyatlı değerlendirme" aşamasında olduğunu vurgulayarak, Pentagon ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) bu yönde verilmiş herhangi bir resmi emir bulunmadığını ifade etti. Kurumlar ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
"ACİL MÜDAHALE GÜCÜ" DEVREYE GİREBİLİR
Değerlendirilen senaryolarda, 82. Hava İndirme Tümeni'nin yaklaşık 3 bin askerden oluşan ve 18 saat içinde dünyanın herhangi bir noktasına sevk edilebilen "Acil Müdahale Gücü" tugayının kullanılması öne çıkıyor. Bu birliklerin, İran'ın ana petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nı ele geçirme operasyonunda görev alabileceği belirtiliyor.
Alternatif bir seçenek olarak ise, bölgede halihazırda konuşlu 31. Deniz Piyade Sefer Birliği'nden yaklaşık 2 bin 500 askerin ilk saldırıyı gerçekleştirmesi de değerlendiriliyor.
DENİZ PİYADELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Hark Adası'ndaki havaalanının son saldırılarda hasar gördüğüne dikkat çeken mevcut ve eski ABD'li komutanlar, ilk aşamada deniz piyadelerinin devreye girmesinin daha olası olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, deniz piyadeleri bünyesindeki muharebe mühendisleri havaalanı ve altyapıyı kısa sürede onarabilir. Bu aşamadan sonra ise Hava Kuvvetleri'nin C-130 tipi uçaklarla bölgeye personel ve lojistik destek sevk edebileceği ifade ediliyor.
PARAŞÜTÇÜLERİN AVANTAJI HIZ, DEZAVANTAJI DONANIM
82. Hava İndirme birliklerinin operasyonlara hızlı intikal avantajı sunduğu, ancak ağır zırhlı araç gibi koruyucu ekipmanlardan yoksun olmaları nedeniyle karşı saldırılar karşısında daha savunmasız kalabilecekleri değerlendiriliyor. Buna karşılık, deniz piyadelerinin ilk saldırıdan sonra sürdürülebilirlik açısından hava indirme birliklerinin lojistik kapasitesine ihtiyaç duyabileceği ifade ediliyor.
KARARGAH UNSURU SAHADA KOORDİNASYON SAĞLAYACAK
Planlamalarda, 82. Hava İndirme Tümeni'nin karargâh unsurlarının da daha karmaşık hale gelen savaş alanında görev planlaması ve koordinasyon için ileri karargâh olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, yaklaşık 300 personelden oluşan karargâh biriminin Louisiana'daki bir tatbikata katılımının iptal edilerek Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'da hazır bekletildiği aktarıldı.
DAHA ÖNCE DE HIZLI KONUŞLANDIRILDI
82. Hava İndirme Tümeni'nin "Acil Müdahale Gücü" son yıllarda birçok kriz bölgesine kısa sürede sevk edilmişti. Birlik, 2020'de Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı sonrası Orta Doğu'ya, 2021'de Afganistan'daki tahliye operasyonlarına ve 2022'de Ukrayna savaşı kapsamında Doğu Avrupa'ya gönderilmişti.