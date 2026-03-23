Axios'un haberine göre, ABD ile İran arasındaki gerilimde Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın son iki gün içinde aktif arabuluculuk rolü üstlendiği, özellikle Türkiye'nin taraflar arasında yürütülen mesaj trafiğinde öne çıkan aktör olduğu bildirildi.

TRUMP SALDIRI PLANINI ASKIYA ALDI

Trump, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son iki gündür "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti. Bu sürecin devam etmesi ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak Savunma Bakanlığı'na İran'ın enerji santralleri ve altyapısına yönelik saldırıların beş gün süreyle askıya alınması talimatı verdiğini duyurdu.