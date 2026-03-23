ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı krizine ilişkin yürütülen diplomatik temaslarda kaydedilen ilerlemeyi gerekçe göstererek İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını geçici olarak askıya aldı.
Axios'un haberine göre, ABD ile İran arasındaki gerilimde Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın son iki gün içinde aktif arabuluculuk rolü üstlendiği, özellikle Türkiye'nin taraflar arasında yürütülen mesaj trafiğinde öne çıkan aktör olduğu bildirildi.
TRUMP SALDIRI PLANINI ASKIYA ALDI
Trump, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son iki gündür "derinlemesine, detaylı ve yapıcı" görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti. Bu sürecin devam etmesi ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak Savunma Bakanlığı'na İran'ın enerji santralleri ve altyapısına yönelik saldırıların beş gün süreyle askıya alınması talimatı verdiğini duyurdu.
MEKİK DİPLOMASİSİ: ANKARA ÖNE ÇIKTI
Axios'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, son iki gün içinde Türkiye, Mısır ve Pakistan taraflar arasında mesaj ileterek arabuluculuk rolü üstlendi. Aynı kaynaklar, üç ülkenin üst düzey yetkililerinin ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı temaslarda bulunduğunu aktardı.
TAHRAN'DAN YALANLAMA VE KARŞI DEĞERLENDİRME
İran Dışişleri Bakanlığı, Washington ile doğrudan görüşme yapıldığı iddialarını reddetti. Tahran yönetimi, gerilimi düşürmeye yönelik girişimlerin bölgedeki bazı ülkeler aracılığıyla yürütüldüğünü bildirdi. İran tarafı ayrıca Trump'ın geri adımını, enerji fiyatlarını kontrol altında tutma ve askeri planlamaya zaman kazanma amacıyla alınmış bir karar olarak değerlendirdi.
"GÖRÜŞMELER İLERLİYOR"
Sürece yakın bir kaynak, arabuluculuk çabalarının sürdüğünü ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, temasların savaşın sona erdirilmesi ve çözülmemiş başlıkların giderilmesine odaklandığını ifade etti. Aynı kaynak, kısa süre içinde somut sonuçlar alınmasının beklendiğini dile getirdi.
HÜRMÜZ GERİLİMİ TIRMANMIŞTI
Kararın, Hürmüz Boğazı çevresinde hızla tırmanan gerilimin ardından geldiği belirtildi. Trump daha önce, İran'ın boğazı 48 saat içinde yeniden açmaması halinde askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmişti. Tahran ise buna karşılık İsrail ve bazı Körfez ülkelerindeki enerji altyapılarını hedef alabileceği uyarısında bulunmuştu.
PİYASALARDA DALGALANMA
Kriz, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açarken, Trump'ın açıklamasının ardından ABD vadeli endekslerinde toparlanma görüldü, petrol fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.