Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi! Galatasaray'ın iştahını kabartan ilgi

Galatasaray’da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, transfer gündeminde öne çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcuya Napoli ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi sürüyor.

Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi! Galatasaray'ın iştahını kabartan ilgi
  • Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon 41 resmi maçta 10 gol ve 12 asist üretti.
  • Barış Alper Yılmaz, hücum hattında sol kanat, sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında görev yaparak Okan Buruk'un en çok güvendiği oyuncular arasında yer aldı.
  • Trendyol Süper Lig'de 6 gol ve 9 asist üreten milli futbolcu, asist sıralamasında üst sıralarda bulunuyor.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol ve 1 asist kaydeden Barış Alper Yılmaz, Liverpool ve Juventus maçlarında belirleyici rol oynadı.
  • İtalya Serie A ekibi Napoli ve Suudi Arabistan kulüplerinin Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiği öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon aldığı süre ve farklı bölgelerde görev yapabilmesiyle takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Hücum hattında birçok rolde forma giyen Barış Alper Yılmaz, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi! Galatasaray'ın iştahını kabartan ilgi-2

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU

Barış Alper Yılmaz, sezon boyunca Galatasaray'da yalnızca bir bölgede değil, hücum hattının farklı noktalarında görev yaptı. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da sahaya çıkan milli futbolcu, teknik heyetin elini güçlendiren isimlerden biri oldu. Okan Buruk'un en çok güvendiği oyuncular arasında yer alan Barış Alper, bu özelliğiyle takım içinde ayrı bir önem kazandı.

Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi! Galatasaray'ın iştahını kabartan ilgi-3

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 12 asistlik katkı verdi. Hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan başarılı oyuncu, skor yüküne doğrudan ortak oldu.

Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi! Galatasaray'ın iştahını kabartan ilgi-4

SÜPER LİG'DE ZİRVE TAKİBİ YAPTI

Trendyol Süper Lig'de 6 gol ve 9 asist üreten Barış Alper Yılmaz, asist sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Hücum organizasyonlarında etkili bir görüntü çizen milli futbolcu, takımının üretken oyununda belirleyici rol oynadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK KATKI

Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli anlarda sahneye çıktı. Devler Ligi'nde 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 25 yaşındaki oyuncu, yalnızca skor üretimiyle değil, takımını hücuma taşıyan yapısıyla da öne çıktı. Liverpool karşısında alınan galibiyette kazanılan penaltıdaki rolüyle dikkat çeken milli futbolcu, Juventus eşleşmesinde ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek turun açılmasında belirleyici oldu.

Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi! Galatasaray'ın iştahını kabartan ilgi-5

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA ETKİLİYDİ

Barış Alper Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında da etkili bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın grubunu lider tamamladığı süreçte 2 gol ve 2 asistle doğrudan katkı verdi.

TRANSFERDE İLGİ SÜRÜYOR

Gösterdiği performans sonrası Barış Alper Yılmaz'a yönelik ilgi transfer gündemini hareketlendirdi. İtalya Serie A ekibi Napoli ile Suudi Arabistan kulüplerinin milli futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için yaz transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Galatasaray 150 milyon euro istiyor: Victor Osimhen için 4 takım devrede!

