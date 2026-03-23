25 yaşındaki oyuncu, bu sezon aldığı süre ve farklı bölgelerde görev yapabilmesiyle takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Hücum hattında birçok rolde forma giyen Barış Alper Yılmaz, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU
Barış Alper Yılmaz, sezon boyunca Galatasaray'da yalnızca bir bölgede değil, hücum hattının farklı noktalarında görev yaptı. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da sahaya çıkan milli futbolcu, teknik heyetin elini güçlendiren isimlerden biri oldu. Okan Buruk'un en çok güvendiği oyuncular arasında yer alan Barış Alper, bu özelliğiyle takım içinde ayrı bir önem kazandı.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 12 asistlik katkı verdi. Hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan başarılı oyuncu, skor yüküne doğrudan ortak oldu.
SÜPER LİG'DE ZİRVE TAKİBİ YAPTI
Trendyol Süper Lig'de 6 gol ve 9 asist üreten Barış Alper Yılmaz, asist sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Hücum organizasyonlarında etkili bir görüntü çizen milli futbolcu, takımının üretken oyununda belirleyici rol oynadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK KATKI
Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli anlarda sahneye çıktı. Devler Ligi'nde 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 25 yaşındaki oyuncu, yalnızca skor üretimiyle değil, takımını hücuma taşıyan yapısıyla da öne çıktı. Liverpool karşısında alınan galibiyette kazanılan penaltıdaki rolüyle dikkat çeken milli futbolcu, Juventus eşleşmesinde ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek turun açılmasında belirleyici oldu.
TÜRKİYE KUPASI'NDA DA ETKİLİYDİ
Barış Alper Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında da etkili bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın grubunu lider tamamladığı süreçte 2 gol ve 2 asistle doğrudan katkı verdi.
TRANSFERDE İLGİ SÜRÜYOR
Gösterdiği performans sonrası Barış Alper Yılmaz'a yönelik ilgi transfer gündemini hareketlendirdi. İtalya Serie A ekibi Napoli ile Suudi Arabistan kulüplerinin milli futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için yaz transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.