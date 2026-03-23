25 yaşındaki oyuncu, bu sezon aldığı süre ve farklı bölgelerde görev yapabilmesiyle takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Hücum hattında birçok rolde forma giyen Barış Alper Yılmaz, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU

Barış Alper Yılmaz, sezon boyunca Galatasaray'da yalnızca bir bölgede değil, hücum hattının farklı noktalarında görev yaptı. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da sahaya çıkan milli futbolcu, teknik heyetin elini güçlendiren isimlerden biri oldu. Okan Buruk'un en çok güvendiği oyuncular arasında yer alan Barış Alper, bu özelliğiyle takım içinde ayrı bir önem kazandı.