Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Açılan ateşte Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri çalışma başlattı. İlk olarak rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu.

Kubilay Kaan Kundakçı

Canbay'ın "Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir" dediği öne sürüldü. Cinayet Büro ilk olarak müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kimliği tespit edildi. Şüpheli iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı. Ekipler, Aleyna için ek gözaltı talep etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 10 oldu.