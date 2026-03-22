CANLI YAYIN
Geri

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun cep telefonu incelemede

Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak için arabuluculuk yapan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Olayın perde arkasına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Saldırının asıl hedefi Vahap Canbay’dı. Ancak açılan ateş sırasında kurşunların Kundakçı’ya isabet etmesi sonucu genç futbolcu hayatını kaybetti. Tüm şüphelilerin cep telefonları da incelemeye alındı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
  • Saldırıda silah kullanan şüpheli Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun hedefinin rapçi Vahap Canbay olduğu ancak Kundakçı'nın vurulduğu belirlendi.
  • Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun cinayeti azmettirme iddiasıyla aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da bulunuyor.
  • Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullanıldığı düşünülen silah ele geçirildi ve şüphelilerin cep telefonları incelemeye alındı.

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı geçtiğimiz günlerde araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kundakçı'yı sokmuştu.

Rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu (Görseller TAKVİM'e aittir)

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Açılan ateşte Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri çalışma başlattı. İlk olarak rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu.

Kubilay Kaan Kundakçı

Canbay'ın "Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir" dediği öne sürüldü. Cinayet Büro ilk olarak müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kimliği tespit edildi. Şüpheli iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı. Ekipler, Aleyna için ek gözaltı talep etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 10 oldu.

Bilal Kadayıfçıoğlu

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Kadayıfcıoğlu'nun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden de swap örneği alındı. Tüm şüphelilerin cep telefonları da incelemeye alındı.

Aleyna ve Zuhal Kalaycıoğlu


ANNE KIZAAZMETTİRME İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler