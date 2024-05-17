46 ile 60 arasına dikkat!

Bu sezon tarihi bir performans sergileyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rams Park'taki mücadelesi nefesleri kesecek. İki takımın gol dakikalarına bakıldığında ilginç ayrıntılar dikkatleri çekiyor. Özellikle 46 ve 60. dakikalar arasındaki 15 dakikalık süreç büyük bir heyecana sahne olacağa benziyor.

Çünkü bu zaman dilimi Fenerbahçe'nin hem en çok gol attığı hem de en çok gol yediği bölüm. Sarı-Lacivertliler 46-60 arasında 15 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Bu 15 dakikalık bölüm aynı zamanda Galatasaray'ın da 8 golle kalesinde en fazla gol gördüğü zaman dilimi oldu. Sarı-Kırmızılılar 46-60 arasında 10 da gol attı. Cimbom'un en çok gol attığı bölüm ise 61-75 oldu. Sarı- Kırmızılılar bu süreçte ağları tam 17 kez sarsmayı başardı.