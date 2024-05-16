Yıldız Tilbe’ye ünlü akını

14 Mayıs 2016'da nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu evliliklerinin sekizinci yılını yakın dostları Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, Burçin Terzioğlu ve Cem Karcı ile kutladı. Hep birlikte Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Tilbe'nin şarkılarına eşlik etti. Yıldız Tilbe çok sevdiği Aleyna Tilki'yi bir ara sahneye davet etti. Aleyna'ya övgüler yağdıran Yıldız Tilbe "Aleyna sıradan bir şarkımı çok güzel bir hale getirdi. Bana da dinletti. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yolun açık olsun" dedi. Ayrıca Aleyna Tilki'nin çıkaracağı yeni albüm için daha önce hiç duyulmamış yepyeni bir Yıldız Tilbe şarkısı hediye etti. Aleyna daha önce Yıldız Tilbe'nin "Yalnız Çiçek" şarkısını yorumlamıştı.

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