Piyon çocuklar! Casperlar ve Çirkinler çetelerinin kan donduran yöntemi ortaya çıktı: Yurt dışındaki liderler çocukları uzaktan kumandalı tetikçiye çevirdi

İddianameye yansıyan teknik analizlere göre, örgüt yöneticileri her eylemde önce sahte kimliklerle açılmış " patates " yabancı hatlar üzerinden görüntülü ve konferans aramalarla iş insanlarını arayıp haraç istedi. Kabul etmeyenlerin dükkan adresleri, yaşları 13-17 arasında değişen, motor hayali kuran piyon çocuklara verilerek tarandı. Bazı kurşunlama eylemlerinde, tetikçi çocuk dükkanın önüne gittiğinde çete liderleri görüntülü arama açtırıp kurşunlama anını " canlı yayında " izleyip kayda aldı.

"SEÇ BEĞEN AL, HANGİSİYLE VURALIM?"

İddianamede yer alan en çarpıcı eylemlerden biri, Çekmeköy'de filo araç kiralama şirketini işleten esnaf Ferhat A.'nın başına gelenler oldu. İş yerine yönelik silahlı saldırıların arkasındaki şeytani plan adım adım dosyaya girdi. Ferhat A.'nın kurumsal telefonuna Almanya kodlu hattan WhatsApp üzerinden "Kardeş seni CASPERLAR ve ÇİRKİNLER grubu adına arıyorum, siz bizim hasımlarımıza para verdiniz, bize de 20 milyon vereceksiniz" mesajı geldi. Tehditleri ciddiye almayan iş insanına çete üyeleri, dehşet verici bir fotoğraf gönderdi.

Fotoğrafta 1 adet askeri bazuka, 3 adet AK-47 keleş marka uzun namlulu piyade tüfeği ve mermilerle yere yazılmış 'CASPER' yazısı bulunuyordu. Mesajda ise "Sana güzel bir selam yollamamı ister misin? Bak şimdi neler yaşatacağım sana. Hangisini seç beğen" yazıyordu. İş insanının tehditlere boyun eğmemesi üzerine, plakasız bir motosikletle gelen kasklı iki tetikçi, galeriyi kurşun yağmuruna tuttu; iş yerinin camlarına ve panolarına 8-9 adet fişek isabet etti. Eylemin talimatını doğrudan lider Hamuş kod adlı İsmail Atız verirken koordinasyonu Serhat Başakçı ve İsa Doğan sağladı.