Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım hazırlığı! Transferde çifte hamle
Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Rafael Leao için Milan'la yapılan görüşmelerde istenen rakama ulaşılamazken, sarı-kırmızılılar yine Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Arsenal'in yıldızı Gabriel Martinelli'yi de alternatif olarak listesine aldı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında hücum hattına önemli bir takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin öncelikli hedeflerinden biri Rafael Leao olurken, Milan'ın bonservis beklentisi nedeniyle Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli için de harekete geçilmesi planlanıyor.
LEAO İÇİN 35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan ile görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılıların, zorunlu satın alma opsiyonunun yer aldığı kiralama formülü üzerinden toplam 35 milyon Euro değerinde bir teklif sunduğu belirtildi.
Milan'ın beklentisinin ise bu rakamın üzerinde olduğu aktarıldı.
İtalyan ekibinin daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesine karşın, Galatasaray'ın sunduğu seviyelerde başka bir kulüpten teklif bulunmadığı ifade ediliyor.
Transferde sarı-kırmızılıların en önemli avantajı ise Leao'nun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakması.
Oyuncunun temsilcisiyle yıllık 9 milyon Euro ücret üzerinden anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.
MARTINELLİ İÇİN RAKAM YÜKSELEBİLİR
Leao konusunda Milan'ın tavrı nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesindeki alternatiflerden biri de Gabriel Martinelli oldu.
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcu için ilk etapta yaklaşık 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Arsenal'in Martinelli'nin satışına sıcak baktığı, ancak oyuncunun düşük bir bedelle gönderilmesine izin vermeyeceği öne sürüldü.
Mirror'da yer alan değerlendirmede, Arsenal'in Martinelli'den kulüp satış rekoru getirecek bir bonservis beklediği belirtildi.
ARSENAL EN AZ 50 MİLYON EURO İSTEYEBİLİR
Arsenal'in oyuncu satışındaki mevcut rekoru, Alex Oxlade-Chamberlain'in 2017 yılında 40 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olmasıyla oluşmuştu.
İngiliz ekibinin Martinelli için de bu rakamın üzerinde, yaklaşık 50 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep edebileceği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın Martinelli için bu hafta Arsenal ile resmi temas kurması ve transfer şartlarını doğrudan görüşmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Leao transferindeki gelişmelere göre Brezilyalı oyuncu için de pazarlık sürecini ilerletecek.