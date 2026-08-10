Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım hazırlığı! Transferde çifte hamle

Rafael Leao

MARTINELLİ İÇİN RAKAM YÜKSELEBİLİR Leao konusunda Milan'ın tavrı nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesindeki alternatiflerden biri de Gabriel Martinelli oldu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcu için ilk etapta yaklaşık 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.

Gabriel Martinelli

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Arsenal'in Martinelli'nin satışına sıcak baktığı, ancak oyuncunun düşük bir bedelle gönderilmesine izin vermeyeceği öne sürüldü. Mirror'da yer alan değerlendirmede, Arsenal'in Martinelli'den kulüp satış rekoru getirecek bir bonservis beklediği belirtildi.